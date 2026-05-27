Ex futbolista colombiano es señalado de decapitar e incinerar a su amigo

Las autoridades de Chile capturaron al colombiano Abel Stiven Carabalí, exjugador vinculado en el pasado al Deportivo Cali, por su presunta participación en el homicidio de otro ciudadano colombiano, cuyo cuerpo fue hallado decapitado y parcialmente quemado en una zona rural de este país latinoamericano.

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El caso ha generado conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen y por los videos de seguridad que harían parte de la investigación.

El cuerpo fue abandonado e incendiado

De acuerdo con la Fiscalía chilena, la víctima habría sido asesinada tras ser sometida a torturas. Posteriormente, sus restos fueron trasladados hasta la pendiente Zapata, en la comuna de Curacaví, donde el cuerpo fue abandonado e incinerado presuntamente para ocultar evidencias.



Las investigaciones apuntan a que Carabalí y la víctima mantenían una amistad de varios años relacionada con el entorno futbolístico.



Uno de los elementos clave en el caso son las grabaciones de cámaras de seguridad, en las que se observaría cómo el cuerpo era movilizado dentro de una maleta antes de ser subido a un taxi.

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Un exfutbolista colombiano, identificado como Abel Stiven Carabalí, fue detenido por su presunta participación en el homicidio de un amigo de la misma nacionalidad. El cuerpo de la víctima fue hallado decapitado y calcinado en la cuesta Zapata, ubicada en la comuna de Curacaví,… pic.twitter.com/K7kmsb0OE0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 27, 2026

Según las autoridades, otro ciudadano colombiano que trabajaría como conductor también estaría vinculado al traslado de los restos humanos.

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Exjugador estaría ligado a organización criminal

Las autoridades señalaron que Abel Stiven Carabalí habría tenido un pasado en el fútbol profesional colombiano antes de salir del país. Sin embargo, actualmente sería investigado como presunto integrante o líder de una estructura relacionada con el tráfico de drogas en Chile.

María Paula Rodríguez Rozo

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