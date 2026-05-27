Murió famoso cantante de reguetón tras ser atropellado cerca de su casa: conductor se habría fugado

El cantante urbano conocido como ‘El Dizzy’, de 25 años, murió luego de ser atropellado por un vehículo cerca de su casa en Miami Beach, Estados Unidos. El hecho ocurrió durante el fin de semana y es investigado como un caso de atropello con fuga, ya que el conductor abandonó el lugar tras el impacto.

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El artista, cuyo nombre real era Abraham Fernández, fue embestido en la vía pública mientras caminaba a pocas cuadras de su residencia. Según medios como TV Azteca y People en Español, el hecho ocurrió en la mañana del sábado 23 de mayo, cuando se dirigía hacia su trabajo.

Tras el atropello, personas que se encontraban en el sector alertaron a los servicios de emergencia. El joven fue trasladado en estado crítico al Jackson Trauma Center, uno de los principales centros médicos de la ciudad. Durante varios días permaneció bajo atención médica. Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron de gravedad y los médicos confirmaron su fallecimiento días después del accidente.



Las autoridades indicaron que el cantante no murió en el lugar del hecho, sino tras permanecer hospitalizado, lo que generó expectativa sobre su evolución médica en los primeros días posteriores al siniestro. Las autoridades de Miami iniciaron una investigación para identificar al conductor del vehículo que causó el accidente. De acuerdo con People en Español, el responsable huyó sin prestar ayuda al artista tras el impacto.



Equipos de la policía revisan grabaciones de cámaras de seguridad y recogen testimonios para establecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la persona que conducía el vehículo ni se han reportado capturas.

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Este tipo de casos, conocidos como “hit and run”, son investigados bajo normas específicas en Estados Unidos debido a la omisión de auxilio tras un accidente de tránsito. El accidente ocurrió en una zona cercana a la residencia del artista, en Miami Beach. De acuerdo con la información disponible, el joven había salido en horas de la mañana, pese a que ese día no tenía obligaciones laborales.

El impacto se registró a pocas cuadras de su vivienda, mientras caminaba por la vía pública. Tras el choque, quedó tendido en el lugar hasta que fue auxiliado por testigos del sector.



¿Quién era El Dizzy?

Abraham Fernández era un artista de origen cubano que desarrollaba su carrera musical en Estados Unidos. Bajo el nombre de ‘El Dizzy’, hacía parte de la escena del reguetón y la música urbana independiente en Miami. En plataformas digitales compartía contenidos relacionados con sus producciones musicales y su proceso creativo. Su nombre comenzaba a tener reconocimiento dentro de la comunidad latina en esa ciudad. Personas cercanas señalaron que el cantante trabajaba en nuevos proyectos musicales y buscaba consolidar su presencia en el género urbano.

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ÁNGELA URREA PARRA

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