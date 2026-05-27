Habló hombre acusado de empujar a su expareja por un acantilado: confesó cómo ocurrió el ataque

Un hombre acusado de empujar a su expareja por un acantilado en Brasil habló tras ser capturado por las autoridades y terminó confesando el crimen en una grabación realizada poco después de su detención.



El caso ha generado conmoción en Minas Gerais luego de que la víctima sobreviviera más de 24 horas atrapada entre la vegetación de una zona montañosa de difícil acceso.

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El señalado agresor fue identificado como Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 años, quien fue detenido en el municipio de Várzea da Palma, al norte de Minas Gerais.

Según las autoridades brasileñas, el hombre es sospechoso de intentar asesinar a su expareja, Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 años, arrojándola desde un acantilado en la sierra de Rola-Moça, en Belo Horizonte.



¿Qué dijo el hombre?

De acuerdo con la información divulgada por medios brasileños, la policía grabó un video en el que el detenido relata cómo ocurrieron los hechos. En la grabación, Silvanildo aseguró que no había planeado el crimen, aunque describió paso a paso cómo abordó a la víctima y la llevó hasta la zona del precipicio.



“El lunes la recogí (...) allí mismo, en su trabajo. La recogí cuando bajaba del autobús, la abracé y le dije que subiera al coche. Ella me dijo: ‘¿Vas a matarme?’ (...) La llevé a Jardim Canadá y la tiré por el acantilado”, confesó.



Según la Policía Militar, el hombre interceptó a Ana Cláudia después de que ella dejara a su hija en la escuela y posteriormente la obligó a subir a su vehículo.

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El teniente coronel Célio de Araújo Rocha, comandante del 48.º Batallón de la Policía Militar, explicó que el sospechoso también reconoció haber utilizado un arma cortopunzante para intimidar a la mujer antes de empujarla.

“El agresor confesó que ayer, alrededor de las 11:00 horas, se dirigió al lugar de trabajo de la víctima, donde la abordó y la convenció para que subiera a su vehículo. La llevó a esta zona de Serra do Rola Moça. Al llegar, comenzó a coaccionarla con una navaja, salió del vehículo y la obligó a acercarse al borde del precipicio. Con esta arma, la empujó al vacío”, indicó el oficial.

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Familiares de Ana Cláudia aseguraron que la mujer venía siendo acosada y amenazada desde que terminó su relación con Silvanildo en febrero de este año, tras 12 años juntos.

La pareja tenía una hija de 9 años y, según la familia, días antes de desaparecer, la víctima ya había acudido a las autoridades para denunciar amenazas por parte de su expareja.

La denuncia policial fue presentada el pasado 20 de mayo, cuando Ana Cláudia solicitó una orden de protección de emergencia al sentirse intimidada y en riesgo.

El sospechoso negó inicialmente haberle hecho daño

Horas después de la desaparición de Ana Cláudia, el hombre envió un mensaje de audio a la hija menor de la mujer negando cualquier agresión.

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“Si alguien te dice, tu madre, tu hermana Luisa, quien sea, que papá hizo algo contra tu madre, contra ti, es mentira, ¿sabes? Papá no tendría el valor de hacer eso, ¿sabes, hija? Papá te quiere muchísimo. ¿De acuerdo? Nunca olvides que papá te quiere muchísimo”, dijo en el audio.

La grabación fue entregada a medios brasileños por Thaine Heloísa Rodrigues de Souza, hija mayor de Ana Cláudia e hijastra del detenido.

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Sobrevivió tras pasar más de 24 horas atrapada

La desaparición de la mujer fue reportada por sus familiares desde la mañana del lunes 25 de mayo. Según relató la familia, Ana Cláudia alcanzó a informar que se había encontrado con su expareja mientras llevaba a su hija a la escuela en el barrio Pindorama, en la región noroeste de Belo Horizonte.

Poco después, organismos de emergencia iniciaron un amplio operativo de búsqueda en la sierra de Rola-Moça con apoyo de drones, aeronaves y equipos especializados.

Finalmente, la mujer fue localizada con vida el martes 26 de mayo, atrapada entre la vegetación del acantilado en una zona de difícil acceso.

Las autoridades informaron que presentaba abrasiones y lesiones en uno de sus pies, aunque permanecía consciente al momento del rescate.

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De acuerdo con el relato entregado por Ana Cláudia a las autoridades, tras caer al precipicio intentó salir por sus propios medios, pero no logró abandonar el lugar.

El caso continúa bajo investigación mientras Silvanildo Amâncio de Araújo permanece detenido y las autoridades avanzan en el proceso judicial por el ataque contra su expareja.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co