Conductor atropelló a seis personas en Ciudad de México y cámara de seguridad registró el hecho

Un grupo de personas fue embestida por un vehículo mientras hablaban en frente de un bar cerca a la Alcaldía de Azcapotzalco, en la colonia Clavería, Ciudad de México. El hecho ocurrió en la noche del domingo 21 de septiembre. Un video quedó como registro del momento exacto en el que el vehículo se estrella contra el grupo de jóvenes y sigue avanzando por la vía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Seis personas sufrieron heridas tras ser atropelladas por el vehículo. El grupo de personas se encontraban hablando en la vía y en frente de un bar. Al ser impactados por el vehículo tuvieron que ser transportados por miembros de los cuerpos de emergencia y Protección Civil. De acuerdo con información compartida por el medio local Telediario, los informes preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México indican que el lugar del accidente fue en la avenida Cuitláhuac, en su cruce con la calle Nilo.

El responsable del accidente no se detuvo tras el impacto contra el grupo de personas y, al parecer, abandonó su vehículo más adelante. Miembros de la SSC, en medio de un operativo, localizaron el vehículo involucrado en el accidente de tránsito en la colonia Ángel Zimbrón, entre las calles Golfo de Tehuantepec y avenida Azcapotzalco.



Las seis víctimas del accidente sufrieron lesiones y contusiones. Protección Civil y los cuerpos de emergencia las trasladaron de inmediato a un hospital cercano para recibir la atención médica que requerían. Hasta el momento el conductor que atropelló a las personas no ha sido identificado y continúan sin responder por los hechos.

Publicidad

Lea: Encuentran muertos en México a los artistas colombianos B-King y Regio Clown: esto se sabe



Revelan hipótesis de grave accidente que causó explosión de camión en México

El número de muertos por el estallido de un camión cargado de gas en Ciudad de México el pasado 10 de septiembre se mantiene en 27. El hecho se desató después de que un vehículo de carga pesada de tipo camión y cargado con 49.500 litros de gas se volcara alrededor de las 2:25 de la tarde, hora local, bajo el puente de La Concordia, ubicado en la capital de México en Iztapalapa, zona de Calzada Ignacio Zaragoza. El accidente provocó que decenas de personas presentaran quemaduras en varias partes del cuerpo y facturas. Conforme con el reporte de los afectados, algunos tienen el 90% de su superficie corporal afectada, con quemaduras de segundo y tercer grado.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó en rueda de prensa que investiga el exceso de velocidad como posible la causa de la explosión del camión de gas. La fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que "hay dos líneas de investigación muy importantes que tiene la Fiscalía", entre ellas, que el exceso de velocidad haya provocado el accidente que ha dejado ocho personas muertas y más de 90 heridas. "La información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad", señaló Alcalde Luján. No obstante, la fiscal precisó que están por concluir los primeros peritajes en el sitio del accidente, los cuales determinarán formalmente la causa de la explosión.

Publicidad

Alcalde Luján puntualizó que la segunda línea está "relacionada con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa", para lo cual será "fundamental" la coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), institución encargada de regular este tipo de empresas. La ASEA detalló en un informe que, de hecho, el vehículo no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigentes. “En lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado”, señaló el órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL