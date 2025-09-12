Revelan hipótesis de grave accidente que causó explosión de camión en México: saldo de muertos subió

El número de muertos por el estallido de un camión cargado de gas en Ciudad de México aumentó a ocho este jueves 11 de septiembre tras registrarse el deceso de dos heridos más, informó la alcaldía local. Hasta el momento, la tragedia dejó lesionadas 94 personas, de las cuales 22 se encuentran "en estado crítico", incluido el chofer, y seis "en situación grave". En total hay 67 hospitalizados.

El hecho se desató después de que un vehículo de carga pesada de tipo camión y cargado con 49.500 litros de gas se volcara alrededor de las 2:25 de la tarde, hora local, bajo el puente de La Concordia, ubicado en la capital de México en Iztapalapa, zona de Calzada Ignacio Zaragoza. El accidente provocó que decenas de personas presentaran quemaduras en varias partes del cuerpo y facturas. Conforme con el reporte de los afectados, algunos tienen el 90% de su superficie corporal afectada, con quemaduras de segundo y tercer grado.

La cifra de heridos y muertos aumentó paulatinamente tras las primeras horas del incidente. Por el momento, según confirmó la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, la cifra de víctimas subió a ocho. "Hay 94 lesionados, ocho de ellos muertos", afirmó Brugada en una rueda de prensa para actualizar la información sobre el trágico accidente.



Asimismo, indicó que 22 heridos permanecen en estado crítico, 6 en condición grave y 39 se reportan como delicados después de que este miércoles un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcase y explotase en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana.

"Y 19 personas que gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencias, ya se dieron de alta, por lo tanto, se tiene 67 personas que continúan hospitalizadas", agregó Brugada. En conferencia en el Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que se está brindando acompañamiento al Gobierno de la Ciudad de México, así como a los equipos de salud y protección civil que atienden a las víctimas.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesita vamos a estar ahí muy pendientes”, afirmó.



La hipótesis del accidente que provocó el volcamiento: camión no tenía seguro

La Fiscalía de la Ciudad de México informó en rueda de prensa este 11 de agosto que investiga el exceso de velocidad como posible la causa de la explosión del camión de gas. La fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que "hay dos líneas de investigación muy importantes que tiene la Fiscalía", entre ellas, que el exceso de velocidad haya provocado el accidente que ha dejado ocho personas muertas y más de 90 heridas.

"La información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad", señaló Alcalde Luján. No obstante, la fiscal precisó que están por concluir los primeros peritajes en el sitio del accidente, los cuales determinarán formalmente la causa de la explosión.

Alcalde Luján puntualizó que la segunda línea está "relacionada con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa", para lo cual será "fundamental" la coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), institución encargada de regular este tipo de empresas.

La ASEA detalló en un informe que, de hecho, el vehículo no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigentes. “En lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado”, señaló el órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En un comunicado, la ASEA dijo que en el ámbito de sus atribuciones como órgano regulador del sector hidrocarburos, esta Agencia dará puntual seguimiento a los hechos y "en caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan conforme a la normatividad vigente".

Por lo pronto, se lleva a cabo el rastreo de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado. La razón social identificada es Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y que forma parte de Grupo Tomza.

La alcaldesa añadió que la primera línea de investigación, vinculada a un posible exceso de velocidad, tiene que ver directamente con el conductor del camión, quien permanece hospitalizado, aunque se encuentra "en calidad de detenido" por su presunta responsabilidad en los hechos. También señaló que la fiscalía ha mantenido contacto con la empresa propietaria del camión, Transportadora Silza, la cual desde el jueves se acercó a las autoridades "con todo el ánimo de colaborar".

"La empresa está siendo investigada, está en calidad de investigada, como lo es el conductor, por las líneas de investigación que se están analizando", dijo Alcalde Luján.

Con información de EFE y AFP

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.