Encuentran muertos en México a los artistas colombianos B-King y Regio Clown: esto se sabe

Los artistas colombianos B-King y Regio Clown fueron hallados muertos en México este lunes luego de que se reportó en ese país su desaparición el 16 de septiembre, puntualmente en el sector de Polanco, en Ciudad de México, la capital. Familiares y amigos de Bayron Sánchez (31 años) y Jorge Herrera (35 años), sus nombres de pila, habían hecho llamados para conocer su paradero. La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de ambos músicos sin vida en este estado, cercano a la capital mexicana, y entregó detalles del caso.

"La Fiscalía CDMX realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio", se lee en el comunicado que emitieron autoridades mexicanas.

El pronunciamiento agrega: "Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar (es decir, B-King) lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos".



En la prensa mexicana circulan otros detalles. El medio local El Financiero, por ejemplo, reportó que los cuerpos de los artistas fueron hallados presuntamente desmembrados junto a un narcomensaje firmado por La Familia Michoacana, un poderoso cartel narcotraficante en México. Las autoridades no entregaron detalles sobre esa información. Fuentes judiciales sí le relataron a ese medio que los cuerpos encontrados comparten similitudes con los dos artistas y que, según indagaciones, habría sido ejecutados en otro lugar, sin especificar dónde, y posteriormente abandonados.

Precisamente, este mismo lunes el Gobierno nacional había activado canales diplomáticos con México por este caso. En el marco de un encuentro de cancilleres de la CELAC, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, tuvo una conversación con su homólogo mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente Ramírez y le había pedido a las autoridades mexicanas "un esclarecimiento de los hechos y cooperación para encontrar a los artistas".

Más temprano este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró durante su conferencia de presencia matutina que la Fiscalía General de la República de ese país y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estaban investigando la desaparición de los dos artistas. "La Cancillería está en contacto. No he entrado yo en contacto con el presidente (Gustavo) Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana", afirmó.

El domingo, en su cuenta de X, el presidente Petro solicitó ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Tras confirmarse el hallazgo de los cuerpos sin vida, Petro escribió este lunes: "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante".

Según medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, estaba desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México. La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.

Reyes había pedido a través de Instagram que sus seguidores colaboren con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como 'Destino', 'Qué rico besarnos', 'Made in Cali' y 'Me necesitas', e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actúen en el caso. "Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón", afirmó Petro.

El jueves, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda tras la desaparición de ambos cantantes. B King, según la información, vestía camiseta negra, sudadera blanca y tenis blancos al momento de su desaparición ocurrida en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México, tras salir de un gimnasio.

Noticia en desarrollo.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL