En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
BALON DE ORO, HOY
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Encuentran muertos en México a los artistas colombianos B-King y Regio Clown: esto se sabe

Encuentran muertos en México a los artistas colombianos B-King y Regio Clown: esto se sabe

El Gobierno colombiano había activado este lunes canales diplomáticos con México luego de que se conoció la desaparición de los dos artistas, cuyos nombres de pila eran Bayron Sánchez y Jorge Herrera.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
B-King y Regio Clown.
B-King y Regio Clown.
Archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad