Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Video: momento exacto de bombardeo de Israel a oficinas de inteligencia de Hezbolá en Líbano

Video: momento exacto de bombardeo de Israel a oficinas de inteligencia de Hezbolá en Líbano

La Fuerza Aérea de Israel informó que "completó una ola de ataques contra sedes, depósitos de armas y componentes de comunicaciones satelitales" de Hezbolá en Beirut, Líbano.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de mar, 2026
Bombardeo de Israel a oficinas de inteligencia de Hezbolá en Líbano
AFP / Israeli Air Force

Israel bombardeó este martes las oficinas de la radio Al Nour, perteneciente al grupo chií libanés Hezbolá, en los suburbios meridionales de Beirut (Líbano), después de que ya había alcanzado su canal de televisión Al Manar en la misma zona. La oficina de relaciones con la prensa de esa organización terrorista condenó ambas acciones en un comunicado, en el que las calificó de "barbáricas y destructivas".

"La Fuerza Aérea completó recientemente una ola de ataques contra sedes, depósitos de armas y componentes de comunicaciones satelitales de la sede de inteligencia de la organización terrorista Hezbolá en el área de Beirut que fueron utilizados bajo cobertura civil", afirmaron las autoridades de Israel.

"Se atacaron sitios de medios de comunicación que fueron utilizados por la organización terrorista Hezbolá como infraestructuras terroristas, que la organización utilizó para llevar a cabo actos terroristas, reunir inteligencia y también fueron utilizados por la organización con fines de propaganda", añadió la Fuerza Aérea israelí.

El organismo hizo énfasis en que "todos los objetivos atacados eran objetivos terroristas" que pretendían utilizar con el fin de "promover y llevar a cabo diversos complots terroristas contra las fuerzas de las FDI y ciudadanos del Estado de Israel". Asimismo, indicó que "antes del ataque, se tomaron medidas para reducir el riesgo de dañar a los civiles, incluidas advertencias anticipadas, el uso de armas de precisión y observaciones aéreas".

Israel ha lanzado un gran número de bombardeos contra el Dahye, además de contra el sur y el este del Líbano, desde que la madrugada del lunes iniciara una cruenta ofensiva área en respuesta a un ataque de Hezbolá contra un objetivo militar en el norte del territorio israelí.

Bombardeos de Israel en Irán

El Ejército israelí informó que en la noche del lunes y madrugada del martes bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, arrojando "decenas de municiones" contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.

"Anoche, la Fuerza Aérea lanzó un ataque contra edificios gubernamentales y de seguridad dentro del complejo de comando del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", afirma un comunicado castrense sobre el ataque. Estas instalaciones están situadas a tan solo cientos de metros del complejo donde fue asesinado el sábado el líder supremo, Alí Jamenei, junto a otros oficiales.

Los bombardeos de anoche tuvieron como objetivo la Oficina presidencial, pero también la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; la entidad encargada de la toma de decisiones en materia de seguridad del régimen. En total, el Ejército israelí ha atacado aproximadamente 600 objetivos en Irán, según su propio recuento.

Teherán concentra el 56 % de los ataques registrados, seguida de las provincias de Kurdistán (oeste) y Hormozgan (sur), en el estrecho de Ormuz. Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones militares, edificios residenciales y el muelle Shahid Bahonar, en Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en la provincia de Hormozgan, a orillas del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz. Según la Media Luna Roja Iraní, al menos 787 personas han muerto en la República Islámica, incluidas 180 en un ataque contra una escuela.

Por otro lado, en Israel han muerto diez personas (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambas en el centro del país), de acuerdo con los datos de los servicios de emergencias.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL y EFE

