En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
EL MENCHO
NEILL FELIPE CUBIDES
DONALD TRUMP
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Irán niega que fuese a atacar primero a Estados Unidos tras acusaciones de Rubio

Irán niega que fuese a atacar primero a Estados Unidos tras acusaciones de Rubio

El ministro de Exteriores de Irán respondió a las recientes declaraciones de Marco Rubio y aclaró que el país no tenía intenciones de atacar a los Estados Unidos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Irán
Una bandera iraní se coloca entre escombros junto a un edificio residencial destruido cerca de la plaza Ferdowsi en Teherán el 3 de marzo de 2026. Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, asesinando al líder supremo iraní y a sus principales líderes militares, lo que llevó a las autoridades a responder con ataques contra Israel y en todo el Golfo. -
Foto: Atta Kenare / AFP

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, rechazó este martes las acusaciones de que la nación persa fuese a atacar a Estados Unidos realizadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que justificó la operación militar a gran escala como un movimiento "preventivo".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Rubio admitió algo que todos sabíamos: Estados Unidos decidió entrar en la guerra a favor de Israel. Nunca existió una supuesta amenaza de Irán contra Estados Unidos", dijo Araqchí en la red social X.

Últimas Noticias

  1. Bombardeos en Irán
    ersonas inspeccionan el lugar de un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 3 de marzo de 2026. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió por Oriente Medio, amenazando con hundir la economía mundial en el caos, con el Líbano y los países exportadores de energía del Golfo arrastrados al conflicto. -
    Foto: AFP
    MUNDO

    Planta nuclear de Irán sufrió "daños recientes" tras ataques de EE. UU. e Israel, según la ONU

  2. ¿Quién era Nitto Santapaola, el capo de la mafia siciliana que falleció tras 33 años en prisión?
    Benedetto "Nitto" Santapaola fue jefe de la Cosa Nostra, la mafia siciliana.
    La Reppublica/Wikimedia
    MUNDO

    ¿Quién era Nitto Santapaola, el capo de la mafia siciliana que falleció tras 33 años en prisión?

El canciller iraní añadió que el "derramamiento de sangre de estadounidenses e iraníes" es responsabilidad de quienes creen en "Israel Primero".

Rubio justificó el lunes (hora local estadounidense) que la operación militar a gran escala lanzada el sábado contra Irán fue un movimiento "preventivo", ya que, según dijo, la República Islámica se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.

Según el secretario de Estado, Washington sabía que Israel se disponía a atacar a Irán y que Teherán iba a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en Oriente Medio. Por ello, afirmó, el presidente, Donald Trump, tomó la "sabia decisión" de golpear primero.

Publicidad

Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado un ataque a gran escala contra Irán, en el que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Teherán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses. Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares.

Publicidad

AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Irán

Estados Unidos

Israel

Medio Oriente

Publicidad

Publicidad

Publicidad