En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
EL MENCHO
NEILL FELIPE CUBIDES
DONALD TRUMP
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Planta nuclear de Irán sufrió "daños recientes" tras ataques de EE. UU. e Israel, según la ONU

Planta nuclear de Irán sufrió "daños recientes" tras ataques de EE. UU. e Israel, según la ONU

Pese a los daños, la organización no gubernamental dejó claro que, al parecer, no se esperan consecuencias radiológicas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Bombardeos en Irán
ersonas inspeccionan el lugar de un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 3 de marzo de 2026. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió por Oriente Medio, amenazando con hundir la economía mundial en el caos, con el Líbano y los países exportadores de energía del Golfo arrastrados al conflicto. -
Foto: AFP

El organismo de control nuclear de la ONU dijo el martes que un sitio nuclear iraní clave sufrió "daños recientes", un día después de que Irán dijera que la planta subterránea de enriquecimiento de uranio fue atacada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Con base en las últimas imágenes satelitales disponibles, el OIEA puede confirmar algunos daños recientes en los edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán . No se esperan consecuencias radiológicas", dijo el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en una publicación en X.

Últimas Noticias

  1. ¿Quién era Nitto Santapaola, el capo de la mafia siciliana que falleció tras 33 años en prisión?
    Benedetto "Nitto" Santapaola fue jefe de la Cosa Nostra, la mafia siciliana.
    La Reppublica/Wikimedia
    MUNDO

    ¿Quién era Nitto Santapaola, el capo de la mafia siciliana que falleció tras 33 años en prisión?

  2. Irán
    Una bandera iraní se coloca entre escombros junto a un edificio residencial destruido cerca de la plaza Ferdowsi en Teherán el 3 de marzo de 2026. Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, asesinando al líder supremo iraní y a sus principales líderes militares, lo que llevó a las autoridades a responder con ataques contra Israel y en todo el Golfo. -
    Foto: Atta Kenare / AFP
    MUNDO

    Irán niega que fuese a atacar primero a Estados Unidos tras acusaciones de Rubio

La agencia de la ONU afirmó el lunes que no había indicios de que se hubiera atacado ninguna instalación nuclear. El embajador de Irán ante el OIEA declaró el lunes que Teherán había informado a la agencia del ataque a Natanz.

"No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado un impacto adicional en la planta subterránea en sí, que fue gravemente dañada en el conflicto de junio", señala la agencia nuclear de la ONU, precisando que su valoración se basa en imágenes por satélite.

La confirmación de los daños, producto probablemente de ataques aéreos, aunque el OIEA no lo especifica, llega después de que el embajador de Irán ante esta agencia de la ONU, Ali Reza Najafi, asegurara el lunes en Viena que Israel y Estados Unidos habían atacado de nuevo la planta de Natanz.

Publicidad

En declaraciones a la prensa durante la Junta de Gobernadores del OIEA, el diplomático sostuvo que "una vez más" ambos países habían atacado "instalaciones nucleares pacíficas" de Irán.

Najafi calificó los bombardeos iniciados el sábado por la mañana de "ilegales, criminales y brutales" y acusó a Washington de recurrir a "mentiras, el engaño y la tergiversación" al atacar el país en medio de unas negociaciones y poco antes de una prevista reunión técnica en Viena.

Publicidad

El lunes el director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo que no disponía de información que confirmara nuevos ataques contra instalaciones nucleares en Irán y reconoció que el organismo aún no había podido comunicarse con el regulador nuclear iraní.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ONU

Irán

Estados Unidos

Medio Oriente

Israel

Publicidad

Publicidad

Publicidad