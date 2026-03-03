Planta nuclear de Irán sufrió "daños recientes" tras ataques de EE. UU. e Israel, según la ONU

El organismo de control nuclear de la ONU dijo el martes que un sitio nuclear iraní clave sufrió "daños recientes", un día después de que Irán dijera que la planta subterránea de enriquecimiento de uranio fue atacada.

"Con base en las últimas imágenes satelitales disponibles, el OIEA puede confirmar algunos daños recientes en los edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán . No se esperan consecuencias radiológicas", dijo el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en una publicación en X.

La agencia de la ONU afirmó el lunes que no había indicios de que se hubiera atacado ninguna instalación nuclear. El embajador de Irán ante el OIEA declaró el lunes que Teherán había informado a la agencia del ataque a Natanz.



"No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado un impacto adicional en la planta subterránea en sí, que fue gravemente dañada en el conflicto de junio", señala la agencia nuclear de la ONU, precisando que su valoración se basa en imágenes por satélite.



La confirmación de los daños, producto probablemente de ataques aéreos, aunque el OIEA no lo especifica, llega después de que el embajador de Irán ante esta agencia de la ONU, Ali Reza Najafi, asegurara el lunes en Viena que Israel y Estados Unidos habían atacado de nuevo la planta de Natanz.

En declaraciones a la prensa durante la Junta de Gobernadores del OIEA, el diplomático sostuvo que "una vez más" ambos países habían atacado "instalaciones nucleares pacíficas" de Irán.

Najafi calificó los bombardeos iniciados el sábado por la mañana de "ilegales, criminales y brutales" y acusó a Washington de recurrir a "mentiras, el engaño y la tergiversación" al atacar el país en medio de unas negociaciones y poco antes de una prevista reunión técnica en Viena.

El lunes el director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo que no disponía de información que confirmara nuevos ataques contra instalaciones nucleares en Irán y reconoció que el organismo aún no había podido comunicarse con el regulador nuclear iraní.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP