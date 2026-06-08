Video |Momentos de angustia vivieron estudiantes en colegio de Filipinas tras terremoto de 7,8

Lo que comenzó como una jornada habitual en una escuela primaria de Filipinas terminó convirtiéndose en una escena de tensión que hoy da la vuelta al mundo. Un video grabado durante una ceremonia escolar captó el instante exacto en que un fuerte terremoto sacude el lugar mientras decenas de estudiantes, profesores y trabajadores permanecían reunidos en el patio de la institución.



Las imágenes, difundidas por la propia Mahayahay Primary School, muestran cómo los menores y personal del colegio reaccionan en medio del movimiento telúrico que afectó varias zonas del sur del país.

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Según informó la escuela, el sismo se sintió aproximadamente a las 7:38 de la mañana, mientras se desarrollaba la ceremonia de izada de bandera.

En una comunicación dirigida a la comunidad educativa, la institución explicó que, al percibir el temblor, docentes y estudiantes aplicaron de inmediato los protocolos de seguridad y preparación para desastres establecidos por el colegio.



El video evidencia esos momentos de incertidumbre. Mientras la tierra se mueve de un lado a otro, los niños permanecen agachados tambaleándose junto a sus profesores y otros miembros del personal, siguiendo las instrucciones en medio de gritos y escenas de evidente preocupación.



Uno de los momentos más dramáticos del registro ocurre cuando una parte de la estructura del colegio cede debido a la fuerza del terremoto.

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En las imágenes se observa cómo el techo de una zona de la institución se desploma mientras estudiantes y trabajadores permanecen resguardados. La caída de los escombros generó momentos de alarma entre los menores, quienes alarmados salieron corriendo.

Posteriormente, la escuela informó que una motocicleta perteneciente a una profesora resultó dañada tras el derrumbe del techo del escenario escolar.

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"Estamos muy agradecidos de que nadie resultara herido en el incidente, pero la motocicleta dañada es una de las principales herramientas de nuestra profesora para desplazarse diariamente al colegio y desempeñar su función como educadora de jóvenes.", señaló la institución.

Pese a la magnitud del susto y a los daños materiales registrados, la escuela confirmó que no hubo personas lesionadas.

"Agradecemos que todos los alumnos, maestros y personal se mantuvieran calmados y ordenados durante toda la situación. No se reportó heridos y las clases se suspendieron después de la necesaria evaluación de seguridad", indicó la institución educativa.

Tras el fuerte sismo y las continuas réplicas registradas en la provincia, las autoridades anunciaron la suspensión de actividades académicas.

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"La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, profesores, personal escolar y público en general siguen siendo nuestra máxima prioridad", señalaron las autoridades.

El terremoto dejó más de un centenar de heridos

El movimiento sísmico correspondió a un terremoto de magnitud 7,8 que afectó el sur de Filipinas. De acuerdo con los reportes oficiales, el sismo se registró cerca de la isla de Mindanao y generó más de 130 réplicas.

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Las autoridades reportaron al menos 19 personas fallecidas, 134 heridas y 12 desaparecidas, mientras que miles de familias resultaron afectadas por el desastre.

Además, algunas escuelas, supermercados y centros comerciales sufrieron daños estructurales o colapsos parciales. La emergencia también obligó a suspender las clases para millones de estudiantes y provocó alertas de tsunami en varios países de la región del Pacífico.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co