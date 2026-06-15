¿Qué se sabe del acuerdo alcanzado entre EE. UU. e Irán tras casi cuatro meses de conflicto?

Irán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para poner fin a casi cuatro meses de guerra, allanando el camino para negociaciones detalladas sobre el programa nuclear de la república islámica y el levantamiento de las sanciones.



Se han publicado pocos detalles oficiales, pero los medios iraníes han difundido lo que, según afirman, son elementos del acuerdo de 14 puntos.

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Antes de que se anunciara el acuerdo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que los detalles solo se revelarían una vez que se firmara el acuerdo.



Activos congelados

Tras el anuncio, la agencia de noticias iraní Mehr republicó lo que, según afirmó, era el contenido del marco, añadiendo que no se trataba del texto definitivo.



Según Mehr, el acuerdo prevé un "cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano".



También prevé la liberación de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados durante un período de negociación de 60 días, y la mitad de esa cantidad estará disponible antes de que comiencen las conversaciones.

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El borrador solicita la suspensión de las sanciones a la venta de petróleo iraní, productos petroquímicos y sus derivados.

En virtud del acuerdo, Estados Unidos levantaría lo que Irán describe como un bloqueo naval a sus puertos y costas, vigente desde el 13 de abril, y "retiraría sus fuerzas" de las proximidades de Irán.

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El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó que las conversaciones finales solo comenzarían después de que Estados Unidos cumpliera con los compromisos clave establecidos en el marco del acuerdo, incluyendo el fin del bloqueo naval, el cese de las operaciones militares y la liberación de los fondos iraníes bloqueados.

"Una vez que se cumplan estos compromisos urgentes, iniciaremos de inmediato las negociaciones", declaró a la televisión estatal.

Araghchi dijo que revelaría el contenido del marco una vez que estuviera finalizado.

"Una vez finalizado, me comprometo a explicar los detalles al público", dijo el viernes.



Estrecho de Ormuz

Al anunciar el acuerdo, el presidente estadounidense Donald Trump dijo en las redes sociales que el crucial estrecho de Ormuz estaría abierto "sin peaje".

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Según Mehr, Irán reabriría la vía fluvial "en un plazo de 30 días, según los acuerdos iraníes", sin dar más detalles.

El lunes, la agencia de noticias iraní Fars informó que Teherán había añadido la imposición de tasas por servicios marítimos en el estrecho de Ormuz en los momentos finales de las negociaciones.

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"El uso del término 'servicios marítimos' significa que Estados Unidos ha aceptado que se paguen tasas a Irán", decía el comunicado, citando lo que afirmaba ser una fuente informada.

El viernes, Araghchi declaró que el cobro de peajes no sería aceptable según el derecho internacional, pero que Irán cobraría tasas por el servicio, y añadió que cualquier acuerdo futuro se implementaría en cooperación con Omán.

"Irán ha tomado la firme decisión de que la administración del estrecho de Ormuz ya no será la misma que antes", dijo, y agregó que la vía marítima seguía siendo un "instrumento de disuasión" iraní.



Negociaciones de 60 días

Este marco se concibe como un preludio a 60 días de negociaciones sobre disputas clave, incluido el programa nuclear de Irán.

Se prevé que durante ese período se aborden cuestiones como las actividades de enriquecimiento de uranio de Irán, sus reservas de uranio altamente enriquecido y las sanciones impuestas desde hace tiempo por Estados Unidos y la ONU.

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Otro tema a debatir es la "reconstrucción y el desarrollo económico" de la posguerra, según Gharibabadi, aunque no dio más detalles.

Añadió que también se analizaría un mecanismo para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

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Araghchi declaró el viernes que el enfoque preferido de Irán con respecto a sus reservas de uranio altamente enriquecido sería "diluirlo dentro de Irán".

El lunes, el New York Times informó sobre una entrevista telefónica con Trump en la que dijo que las conversaciones continuaban sobre si Irán suspendería su enriquecimiento de uranio durante 20 años, pero insinuó que podría conformarse con una suspensión de 15 años.

También insistió en que los niveles de enriquecimiento de uranio de Irán nunca podrían ser utilizados por el ejército y que "nunca pueden superar cierta cantidad".



¿Qué falta?

Sigue sin estar claro si las negociaciones abordarán el programa de misiles de Irán o su apoyo a los grupos conocidos colectivamente como el "Eje de la Resistencia", opuestos a Israel.

Ambas cuestiones han sido durante mucho tiempo preocupaciones centrales para Israel.

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En su informe, Mehr había afirmado que el programa de misiles de Irán y el apoyo a los grupos de resistencia "han sido eliminados definitivamente de la agenda".

AGENCIA AFP