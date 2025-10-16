En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Video | Mujer estuvo a punto de ser arrollada por un tren en Turquía, un hombre fue su héroe

Video | Mujer estuvo a punto de ser arrollada por un tren en Turquía, un hombre fue su héroe

Una pasajera distraída casi protagoniza una tragedia en Turquía, pero gracias a un héroe anónimo todo se quedó en una anécdota para recordar.

Por: María Paula González
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Mujer salvada de ser atropellada
Una pasajera casi es arrollada por un tren en Turquía -
Fotos: Redes sociales

