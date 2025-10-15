Colombiana sufrió grave accidente de tránsito en Turquía: su familia pide ayuda para repatriarla

Una ciudadana colombiana, originaria de Medellín, Antioquia, fue víctima de un grave accidente de tránsito en Turquía. La mujer, de 34 años, se movilizaba con su pareja, un ciudadano turco, por una vía de la ciudad de Manavgat, a poco más de 70 kilómetros del centro regional de Antalya. Según medios locales, el vehículo de matrícula 17 AHH 772, perdió el control y terminó volcado sobre la carretera D-687, en el barrio Beydiğin.

El vehículo en el que se trasladaban chocó contra un muro de contención y se volcó. La ciudadana colombiana fue identificada como Astrid Carolina Piedrahita Uribe, mientras que su pareja, quien falleció en el lugar del accidente, fue identificado como Hakan Duran Özçelik. La familia de la mujer, madre de un niño de cuatro años, pidió ayuda para poder traerla de regreso a Colombia, ya que no tienen los recursos económicos para pagar las cuentas médicas y efectuar su traslado.

¿Qué dijo la familia de colombiana accidentada en Turquía?

María Elena Uribe, la madre de la mujer accidentada, explicó la situación que está viviendo su familia. “Yo no quería verla. La he visto dos veces, porque me ha causado mucha impresión ver a mi hija en el estado que está y mejor me abstengo porque me da mucha tristeza”, expresó entre lágrimas desde el barrio Santa Cruz de la capital antioqueña en diálogo para Telemedellín.



De acuerdo con información compartida por el medio citado, los costos de traslado de Astrid Piedrahita a Colombia superan los $700 millones. Tras el accidente el pasado 7 de septiembre, la colombiana fue trasladada de urgencia al Hospital Estatal de Serik. Sufrió una hemorragia cerebral, fracturas en la cadera y el hombro. Su estado fue declarado como crítico debido a la gravedad de sus heridas.

Por su parta, Cindy Piedrahita, una de las hermanas de la mujer, dijo que no está recibiendo el tratamiento médico adecuado ya que el seguro del vehículo no continuó con los pagos requeridos. “Solamente antibiótico para la infección en el pulmón y ya, pero a nivel cerebral que es el daño que ella tiene no le están haciendo nada. Un avión ambulancia para poderla trasladar de Turquía hasta Colombia porque en vuelo comercial, debido al estado en el que está, no se puede".



La familia de Astrid Piedrahita pidieron ayuda al Gobierno Nacional y en especial a la Cancillería. "Lo único que pedimos es que nos ayuden a trasladarla, que pueda recibir un tratamiento adecuado y estar junto a su familia”, añadió otra de sus hermanas, Marcela Piedrahita.

Astrid Carolina estuvo en coma inducido durante cerca de 15 días. “Ya está consciente, ya le quitaron la sedación, ya respira por sí solita, solamente tiene la triptestomia, pero el tema del daño en la cabeza ya no le han hecho nada. La semana pasada el médico dijo que ya era una persona apta para darla de alta”, dijo Cindy Piedrahita, quien viajó a Turquía para ayudar con las gestiones y cuidados de su hermana.

La hermana de la víctima aseguró que han tenido una comunicación con el consul colombiano en Turquía, pero que les han negado la ayuda si no pueden demostrar que no tienen los recursos para los gastos médicos y el traslado. “El cónsul lo que me dijo es que eso lleva un proceso, que yo tengo que tener en cuenta que eso vale mucho dinero, que tengo que demostrarle a él el grado de pobreza en el que vive mi hermana en Medellín. Me pareció absurda esa respuesta”.

El portal de noticias turco Antalya Masası compartió una fotografía del vehículo en el que se movilizaban la colombiana y su pareja. El carro, volcado y en gran parte destruido, quedó a un lado de la vía en lo que parece ser una carretera secundaria con unas condiciones precarias.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Hakan Duran Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahita Uribe ise ağır yaralandı. pic.twitter.com/FFk3zVyQBU — Antalya Masası (@antalyamasasi) September 8, 2025

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL