Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Colombiana sufrió grave accidente de tránsito en Turquía: su familia pide ayuda para repatriarla

Colombiana sufrió grave accidente de tránsito en Turquía: su familia pide ayuda para repatriarla

Una ciudadana colombiana sufrió un grave accidente de tránsito el pasado 7 de septiembre en Turquía. Su familia, originaria de Medellín, pide ayuda al Gobierno para traerla al país y darle un tratamiento adecuado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de oct, 2025
Colombiana sufrió grave accidente de tránsito en Turquía: su familia pide ayuda para repatriarla
Astrid Carolina Piedrahita Uribe sufrió una hemorragia cerebral y otras heridas por el accidente.
