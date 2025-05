Video | “¡Por favor, mis hijos!”: el clamor de migrante detenida frente a corte en Texas, EE. UU.

“¡Por favor, mis hijos!”: estas fueron las palabras de una mujer que fue detenida afuera de la corte de San Antonio, Texas, Estados Unidos, por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La mujer aseguró que tenía que ir a recoger a sus hijos al colegio, pero esto no fue impedimento para que la capturaran.

“Ustedes son los que me están haciendo daño. ¡ayúdenme! ¡Suéltenme!”, insistía la mujer detenida por los agentes de migración.

La persona que estaba grabando el operativo de los agentes para capturar a esta mujer dijo al final del video: “Por favor no vengan al centro. Se están llevando a toda la gente”.

De acuerdo con el medio Univisión, la mujer había llegado a la corte para una cita con migración y no está claro si consiguió entrar a su cita o fue capturada antes de acudir.

El 28 de mayo, según el medio citado, se conoció que agentes de migración se estaban llevando a decenas de inmigrantes de la corte, donde había al menos dos buses llenos de personas detenidas. Una mujer que estaba en el sitio indicó que “mi hijo tenía una cita con un abogado y se lo llevan ahora sin dar ni una explicación de nada. ¿Por qué van a llevárselos si no tienen ningún récord de nada? Yo no entiendo nada. Ahora veo que delante de mí se llevaron a una muchacha también y no sé a cuántos habrán agarrado allá abajo, que vienen a su cita normal”.

La situación ocurrió frente a una corte de inmigración, donde agentes de ICE llegaron para detener a personas que asistían a sus citas legales. pic.twitter.com/dyfVtdFVpx — Que pasó en Villavo informativo (@PasoVillavo) May 30, 2025

“Mamá, tranquila”, dice niño a su mamá detenida por el ICE

Otro video que se ha hecho viral en redes sociales es el de otra mujer detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y que su arresto se llevó a cabo frente a su propio hijo. Mientras la mujer lloraba inconsolablemente, el menor le decía “tranquila, má, acá estoy yo”.

El niño y la mujer fueron ingresaron a un vehículo que los separaba a ambos por una pared de metal. Al mismo tiempo, el niño gritaba mientras su mamá, desesperada, decía que no podía respirar y que se estaba ahogando.

Un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas le dijo a Univisión que “la secretaria Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ) está revirtiendo la política de Biden de captura y liberación, que permitió que millones de extranjeros ilegales sin antecedentes penales fueran liberados en las calles estadounidenses. Esta administración está implementando una vez más el Estado de derecho".

Agregó que "la mayoría de los extranjeros que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en los últimos dos años están sujetos a deportaciones aceleradas. Biden ignoró esta realidad legal y optó por liberar a millones de extranjeros ilegales, incluyendo delincuentes violentos, con una citación para comparecer ante un juez de inmigración. El ICE ahora está cumpliendo con la ley y colocando a estos extranjeros ilegales en deportación acelerada, como siempre debió haber sido".

Momento de la detención - Redes sociales

Capturan 100 migrantes colombianos, mexicanos y centroamericanos que trabajaban en una obra

Las autoridades de Estados Unidos y Florida arrestaron el jueves 29 de mayo a más de 100 migrantes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras en una obra de construcción en Tallahassee, la capital del estado, la segunda redada de este tipo en menos de un mes.

Activistas de organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, en inglés) denunciaron la redada en sus redes sociales, en las que se viralizaron videos de los migrantes sorprendidos por los agentes y de una mujer que lloró al ver que se llevaban a su esposo.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa, parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), expuso en sus redes sociales que lideró el arresto de "más de 100 inmigrantes ilegales, algunos previamente deportados y otros con historial criminal, en una obra mayor de construcción".

La operación destacó porque participó también la Patrulla de Carreteras de Florida, a la que el gobernador, el republicano Ron DeSantis, ordenó ejecutar redadas migratorias para colaborar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"En Florida, estamos liderando el trabajo para ayudar a la Administración Trump a implementar la ley inmigratoria federal. La operación de hoy tuvo lugar aquí mismo en Tallahassee. Detener. Deportar. Entregar resultados al pueblo estadounidense", publicó el fiscal general del estado, James Uthmeier, en X.

El operativo, del que aún faltan más detalles oficiales, ocurrió en un sitio donde se construyen apartamentos cerca de la Universidad Estatal de Florida, según la prensa local, mientras que la imagen compartida por el HSI muestra que los agentes obligaron a los migrantes a hacer una larga fila.

La operación refleja las creciente redadas de migrantes que trabajan en la construcción en Florida, pues apenas hace dos semanas las autoridades arrestaron a más de dos docenas de inmigrantes indocumentados en The Villages, una pequeña ciudad del estado.

El estado del Sol también fue escenario de un operativo que marcó un récord en arrestos en una batida estatal en la historia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con más de 1.100 detenciones en una semana el mes pasado.

(Lea también: Corte Suprema de EE. UU. autoriza a Trump revocar la protección legal a más de 500.000 migrantes)

