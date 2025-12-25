Video| Separan gemelas siamesas unidas por la columna: “un milagro de Navidad”

En vísperas de la Nochebuena, una noticia cargada de emoción se abrió paso entre los titulares de medios de Perú, luego de que dos gemelas siamesas unidas por la columna vertebral fueran separadas con éxito tras una compleja cirugía de alta especialidad realizada en el Instituto Nacional del Niño (INSN) San Borja, en Lima.



El procedimiento, considerado por muchos como un verdadero “milagro de Navidad”, representa no solo un triunfo médico, sino también un mensaje de esperanza para cientos de familias que enfrentan diagnósticos difíciles.

Las protagonistas de esta historia son Ailani y Alif Palacios Picón, nacidas de manera prematura el pasado 5 de octubre en el Hospital Hermilio Valdizán, en Huánuco. Desde su nacimiento, ambas compartían la región lumbosacra de la columna, una condición extremadamente poco frecuente que implica altos riesgos y una planificación quirúrgica meticulosa.

Debido a la complejidad del caso y a su delicado estado de salud, las recién nacidas fueron trasladadas apenas tres días después al INSN San Borja, centro especializado en cirugías pediátricas de alta complejidad. De acuerdo con lo informado por la agencia peruana de noticias, Andina, al llegar a Lima las gemelas pesaban cerca de 2,5 kilogramos y requerían atención médica inmediata.



Un equipo multidisciplinario inició un proceso de estabilización que se extendió durante varias semanas. Neonatólogos, neurocirujanos, cirujanos pediátricos, neurólogos, anestesiólogos y especialistas en cirugía plástica trabajaron de manera coordinada para evaluar cada detalle anatómico y definir si la separación era viable.



Los estudios de imagen, especialmente las resonancias magnéticas, revelaron que Ailani y Alif compartían no solo tejido óseo, sino también estructuras del canal raquídeo y estructuras nerviosas, lo que incrementaba el nivel de complejidad del procedimiento.

Sin embargo, lejos de desalentar al equipo médico, este hallazgo reforzó la necesidad de una planificación precisa, apoyada en tecnología de última generación. La intervención quirúrgica se realizó el 18 de diciembre, en una operación que demandó más de tres horas de trabajo continuo en sala, en el quirofano también se realizó la reparación microquirúrgica de la espina bífida en ambas menores de edad.

Según informaron medios locales, la cirugía fue liderada por los neurocirujanos Alberto Ramírez y Mauro Toledo, y contó con el apoyo de microscopios quirúrgicos, modelos anatómicos impresos en 3D y herramientas de realidad virtual, que permitieron anticipar escenarios y reducir riesgos durante la separación.

Al concluir el procedimiento, ambas niñas fueron trasladadas a la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía, donde permanecieron bajo estricta vigilancia médica. La evolución clínica fue favorable y, con el paso de los días, los especialistas confirmaron que la cirugía había sido exitosa, sin complicaciones inmediatas.

✨ ¡Milagro de Navidad!

El ministro de Salud, Luis Quiroz, presentó el caso de las siamesas, Ailani y Alif, quienes fueron separadas con éxito en el @insnsanborja tras una compleja intervención realizada el 18 de diciembre. Asimismo, destacó el trabajo del equipo… pic.twitter.com/EhhlLTTBW9 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 24, 2025

Para los padres de las gemelas, Marleni Picón y Menelio Palacios, agricultores del distrito de Llata, esta intervención marca un antes y un después. Lo que comenzó como una noticia devastadora se transformó, semanas después, en un relato de esperanza, entre lagrimas el padre de familia expresó conmovido al medio antes mencionado: “Estaban muy incómodas, lloraban a cada rato, se fastidiaban” y añadió que “Fue muy doloroso verlas unidas”.

Este caso se suma a otros dos procedimientos exitosos de separación de siameses realizados en esa misma institución en años anteriores, consolidandola como un referente nacional en el manejo de malformaciones congénitas complejas.

En plena temporada navideña, la historia de Ailani y Alif es presentada como un símbolo de esperanza, ciencia y vocación médica al servicio de la vida.

¡Milagro de Navidad! Ailani y Alif Palacios Picón, dos gemelas siamesas nacidas prematuras y unidas por la columna vertebral, fueron separadas exitosamente en una intervención quirúrgica de alta complejidad realizada el pasado 18 de diciembre. pic.twitter.com/Jb6j6VJO2m — Agencia Andina (@Agencia_Andina) December 24, 2025

