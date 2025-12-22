En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video | Trabajador y policía evitan tiroteo en Estados Unidos tras robo de supermercado

Video | Trabajador y policía evitan tiroteo en Estados Unidos tras robo de supermercado

El joven de 21 años, identificado como Shane Newman, sacó un arma, apuntó contra un uniformado y el trabajador del lugar se le abalanzó para evitar una tragedia. Una mujer también fue detenida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Video | Trabajador y policía evitan tiroteo en Estados Unidos tras robo de supermercado
Shane Newman, señalado agresor -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad