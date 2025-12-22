Video | Trabajador y policía evitan tiroteo en Estados Unidos tras robo de supermercado

En cámara quedó grabado el momento en que la Policía de Canton, Ohio, en Estados Unidos, frustró un tiroteo. Un joven de 21 años, identificado como Shane Newman, intentó dispararle a un oficial en un centro comercial después de haber sido detenido por robar en un Walmart.



Al apuntarle al oficial, al joven no le funcionó el arma y mientras la cargaba fue interceptado de inmediato, antes de que pudiera cargarla para disparar. Un empleado de la tienda se abalanzó sobre Newman mientras el agente de Policía lo derribaba.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El agresor fue acusado de intento de asesinato y otros cargos. Mientras tanto, la joven que lo acompañaba, identificada como Katerina Jeffrey, de 23 años, también fue acusada por complicidad.

Newman, con antecedentes penales y que fue hallado con 50 pastillas de éxtasis tiene una fianza de un millón de dólares. La mujer que estaba con él tiene una fianza de 500.000 dólares.



NEW:



🇺🇸 Ohio Walmart shoplifter tries to SHOOT cop 'in the HEAD'



Gun CLICKS, 21yo Shane Newman immediately pounced on by employee and officer



He is now charged with attempted murder pic.twitter.com/FXbuPl2Oel — Megatron (@Megatron_ron) December 21, 2025

Publicidad

Encuentran muerto a hombre que causó tiroteo en universidad de Brown, en EE. UU.

Las autoridades de Rhode Island, en Estados Unidos, denunciaron que la desinformación complicó la búsqueda del responsable del tiroteo en la Universidad de Brown, donde murieron dos estudiantes y otros nueve resultaron heridos.

El sospechoso fue identificado como Claudio Neves Valente, un ciudadano portugués de 48 años que había estudiado en la institución de la Ivy League décadas atrás. Neves Valente fue hallado muerto en una bodega en New Hampshire, con una herida de bala autoinfligida. Las autoridades confirmaron que actuó solo.

Publicidad

Durante la semana, sin embargo, circularon en X publicaciones sin fundamento desde cuentas anónimas de derecha que aseguraban que el autor era un estudiante palestino. Esta narrativa se intensificó cuando se eliminaron páginas web de la universidad donde aparecía su nombre.

"Las investigaciones criminales se basan en evidencia, no en especulaciones ni en comentarios en internet", declaró el coronel Darnell Weaver, superintendente de la policía estatal de Rhode Island, en la rueda de prensa del jueves por la noche en la que se reveló la identidad del sospechoso.

"El aluvión interminable de información falsa, desinformación, rumores, filtraciones y contenido engañoso para clics no ayudaron en esta investigación. Distracciones y críticas infundadas no respaldan este trabajo. Complican y amenazan con entorpecer la justicia que buscamos", añadió Weaver.

Las acusaciones contra Mustapha Kharbouch comenzaron cuando una cuenta anónima en X publicó sus fotos y videos el lunes, junto a imágenes del sospechoso difundidas por la policía. En pocas horas, el correo y la foto de Kharbouch se viralizaron, generando amenazas de muerte y deportación en su contra.

Publicidad

Antes de que se confirmara la identidad de Neves Valente, un miembro de una agencia local involucrada en la investigación dijo a AFP que Kharbouch nunca fue parte de las pesquisas.

Luego de que se divulgara en medios el nombre de un veterano que había sido detenido y liberado, las redes sociales se llenaron con su imagen y con fotos de otra persona con el mismo nombre. Las autoridades intentaron contener el ruido mientras avanzaba la investigación y advirtieron que el uso de inteligencia artificial para alterar imágenes podía provocar más acusaciones erróneas.

Publicidad

La Universidad de Brown emitió un comunicado condenando la "actividad perjudicial" de publicar datos privados en línea, práctica conocida como doxxing. Un vocero confirmó a AFP que el pronunciamiento se refería a Kharbouch.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, declaró: "si ese nombre significara algo para la investigación, lo estaríamos buscando". Sin embargo, las acusaciones continuaron.

Christina Paxson, presidenta de la Universidad de Brown, calificó el ataque y sus consecuencias como "devastadores" para quienes fueron "objeto de rumores y acusaciones en internet". Tras conocerse la identidad del responsable, afirmó: "Espero que este desarrollo signifique el fin de esta actividad verdaderamente preocupante".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP