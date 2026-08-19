Video muestra cómo conductor escapó de la muerte antes del colapso de muro en terremoto en Pereira

Un conductor logró salvar su vida por cuestión de segundos durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia el pasado 10 de agosto. El hecho ocurrió en el centro de Pereira, donde la fachada de una edificación colapsó sobre varios vehículos que permanecían detenidos en una vía de la ciudad. La historia fue contada por el propio afectado, Jhon Ortiz. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el instante en que comenzó el movimiento telúrico y cómo el conductor abandonó su vehículo poco antes de que una parte de la estructura se desplomara. Según videos en redes sociales, el automóvil de Ortiz quedó completamente destruido tras el impacto de los escombros.

El hecho se produjo en medio de la emergencia generada por el terremoto cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó. El colapso de edificaciones y estructuras dejó graves afectaciones en Pereira, una de las ciudades más golpeadas por la tragedia.



El momento en que decidió salir del vehículo

En conversación con El Tiempo, Jhon Ortiz relató que se encontraba recogiendo a un pasajero cuando empezó el fuerte sismo. Fue entonces cuando tomó la decisión de abandonar el carro y buscar refugio. "Fueron segundos difíciles porque estaba recogiendo un pasajero y llegó el momento en el que empezó a temblar muy fuerte. Ahí se ve cuando yo desesperadamente salgo corriendo y le dije a mi compañero que se bajara, porque él no quería bajarse del carro", contó Ortiz al medio citado. Según el testimonio recogido por el diario, mientras Ortiz corría para ponerse a salvo, su acompañante descendió con mayor lentitud. En esos instantes, la estructura del edificio comenzó a desprenderse y a caer sobre la vía.

Las imágenes muestran cómo grandes bloques de concreto impactaron varios automóviles que se encontraban detenidos por el semáforo. Uno de los vehículos recibió de manera directa la caída de los escombros, mientras otro quedó prácticamente destruido por el peso de la estructura.



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El conductor explicó al medio que, una vez logró alejarse del lugar, observó una escena marcada por el polvo y los restos de la construcción. "Cuando salgo corriendo, miro hacia atrás y veo que todo le está cayendo al carro. Miro a mi alrededor y había una nube de humo; por donde mirara había pedazos de edificio en el piso. La gente obviamente estaba en shock, corriendo y gritando. Era muy angustiante estar ahí en ese momento", relató Ortiz durante la entrevista. El hombre aseguró que tardó varios segundos en comprender la magnitud de lo ocurrido y en confirmar que había sobrevivido a un hecho que pudo terminar en tragedia. El desplome ocurrió exactamente en el punto donde se encontraba estacionado su vehículo momentos antes.



El video quedó registrado por cámaras de seguridad

Las grabaciones de seguridad se convirtieron en una de las evidencias más impactantes de la emergencia. En ellas se observa una fila de vehículos detenidos y, entre ellos, el automóvil conducido por Ortiz. Segundos después de que el conductor abandona el carro, la fachada del edificio colapsa sobre la vía. La diferencia entre la vida y la muerte fue de apenas unos segundos. El conductor alcanzó a alejarse mientras comenzaban a desprenderse elementos de la estructura que terminaron cayendo sobre los automóviles. Además, un motociclista también resultó afectado por la caída de una columna de gran tamaño durante el mismo incidente.

"Con el compañero (la persona con la que iba en el carro) estuve hablando; me llamó el sábado 15 para agradecerme porque me dijo que gracias a mí no le pasó nada, ya que le repetí varias veces que se bajara del carro. Con el de la moto también pude hablar: la moto sí quedó muy afectada porque le cayó encima una columna muy grande",concluyó Ortíz a El Tiempo.

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ÁNGELA URREA PARRA

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