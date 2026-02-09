Hombre fue atacado tras intentar interactuar con un león que era paseado en vía pública

Un video que circula en redes sociales ha generado conmoción al mostrar el momento en el que un hombre fue atacado por un león mientras el animal era paseado con correa por una vía pública. El hecho ocurrió en la ciudad de Makhachkala, en el sur de Rusia, y quedó registrado en imágenes que evidencian la rapidez con la que la situación se tornó peligrosa.



En el video se observa cómo el león sujeto con una correa como si se tratara de una mascota común, acompañado por varias personas, en una escena que a primera vista parece tranquila. Sin embargo, el momento da un giro inesperado cuando un hombre se acerca al felino y extiende su mano con la aparente intención de interactuar con él.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las imágenes muestran al hombre ofreciendo su mano al león, en un gesto que algunos interpretan como un intento de “saludar” o jugar con el animal. En un primer instante, el león parece calmado, incluso indiferente, mientras el hombre se aproxima a su rostro. No obstante, la reacción del felino cambia de manera abrupta.

Según se aprecia en el video, el león agarra al hombre con su pata y, segundos después, se lanza sobre él hacia su pierna. El ataque ocurre en cuestión de instantes, sorprendiendo tanto a la víctima como a quienes presenciaban la escena. Los gritos de los espectadores se escuchan mientras el hombre intenta retroceder y huir, sin lograr evitar el ataque.



Algo que las personas han cuestionado, es que a escena en lugar de generar miedo entre los presentes, generó risas que se escuchan en le video. Aun así corrieron para auxiliarlo. En medio del caos, el aparente dueño del león tira con fuerza de la correa en un intento desesperado por controlar al felino y detener la agresión.



A pesar de la violencia del ataque, el hombre logra liberarse y escapar del lugar. Posteriormente, afirmó que no había sufrido heridas graves como consecuencia del incidente, un hecho que muchos consideran sorprendente dada la naturaleza y fuerza del animal involucrado.

Publicidad

Asimismo, el incidente ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios no solo expresan preocupación por la seguridad pública, sino también por el bienestar del propio animal. Varios comentarios cuestionan las condiciones en las que se permite la presencia de animales salvajes en entornos cotidianos, señalando los riesgos que estas situaciones representan tanto para las personas como para la integridad del león.

Las autoridades continúan recopilando información mientras el video sigue circulando ampliamente en plataformas digitales, convirtiéndose en un recordatorio de los peligros que implica interactuar con animales que, pese a estar acostumbrados al contacto humano, conservan sus instintos naturales.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co