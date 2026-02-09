Aeronave se accidentó cerca del aeropuerto de Cali

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que en la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026 se presentó un accidente aéreo en cercanías del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca. El hecho involucró a una aeronave con matrícula HK-4754, de tipo PA-34, que cubría la ruta Popayán–Cali. De acuerdo con el reporte oficial, el evento ocurrió aproximadamente a cinco millas del umbral de la pista, durante la fase de aproximación al aeropuerto.

En la aeronave viajaban cuatro personas: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH). Las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes resultó herido y que, al momento del incidente, no se realizaba el traslado de pacientes.

No reportan lesionados tras accidente de aeronave

Tras conocerse la situación, se desplegaron de manera inmediata los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), junto con unidades del Cuerpo de Bomberos de la zona, con el objetivo de localizar la aeronave, prestar apoyo a la tripulación y asegurar el área donde se produjo el suceso. Estos organismos trabajaron de forma coordinada para garantizar que no existieran riesgos adicionales para las personas a bordo ni para las comunidades cercanas.

Informamos que, en el día de hoy, la aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, de la empresa SOLAIR S.A.S que cubría la ruta Popayán – Cali, sufrió un incidente aproximadamente a 5 millas antes del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. pic.twitter.com/GFlkWXEcTZ — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) February 9, 2026

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co