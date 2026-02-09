En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Aeronave se accidentó cerca del aeropuerto de Cali

Aeronave se accidentó cerca del aeropuerto de Cali

La aeronave realizaba un vuelo entre Popayán y Cali cuando sufrió un accidente este lunes en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 9 de feb, 2026
Aeronave se accidentó cerca del aeropuerto de Cali


La Aeronáutica Civil de Colombia informó que en la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026 se presentó un accidente aéreo en cercanías del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca. El hecho involucró a una aeronave con matrícula HK-4754, de tipo PA-34, que cubría la ruta Popayán–Cali. De acuerdo con el reporte oficial, el evento ocurrió aproximadamente a cinco millas del umbral de la pista, durante la fase de aproximación al aeropuerto.

En la aeronave viajaban cuatro personas: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH). Las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes resultó herido y que, al momento del incidente, no se realizaba el traslado de pacientes.

No reportan lesionados tras accidente de aeronave

Tras conocerse la situación, se desplegaron de manera inmediata los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), junto con unidades del Cuerpo de Bomberos de la zona, con el objetivo de localizar la aeronave, prestar apoyo a la tripulación y asegurar el área donde se produjo el suceso. Estos organismos trabajaron de forma coordinada para garantizar que no existieran riesgos adicionales para las personas a bordo ni para las comunidades cercanas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

