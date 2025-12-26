En vivo
MUNDO

Videos de la tormenta invernal que paralizó vuelos en Estados Unidos y dejó pasajeros varados

La tormenta de nieve provocó miles de cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos del noreste de Estados Unidos, frustrando los planes de viaje de fin de año de pasajeros que intentaban salir o regresar a casa.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de dic, 2025
Videos de tormenta invernal que paralizó vuelos en el noroeste de EE.UU. y dejó pasajeros varados
Tormenta invernal provoca miles de cancelaciones y retrasos de vuelos en el noreste de EE.UU. -
X: @ChicagoMWeather

