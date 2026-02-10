Desgarradoras cartas de niñas colombianas detenidas por ICE en EE. UU.: "Estoy en una cárcel"

Varios de los menores detenidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas (Estados Unidos) escribieron cartas diciendo cómo se sentían, cuánto llevaban allí y cómo habían sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los últimos meses. Entre los escritos se encuentran dos de niñas colombianas, Gaby MM (14 años) y María Antonia Guerra Montoya (9 años), quien narran su desesperación por salir de allí.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las cartas fueron recopiladas por periodistas del medio Propublica, el cual resaltó que, con corte a febrero de 2026, "había más de 750 familias, casi la mitad de ellas con niños, así como unas 370 mujeres adultas solteras detenidas en este centro". Aunque es solo uno de los muchos centros de migrantes en todo el país, es el único que alberga familias. "Desde el inicio de la administración Trump, el número de niños detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha disparado, multiplicándose por seis", añadió.

Propublica dijo que el Departamento de Seguridad Nacional, entidad que supervisa a ICE, respondió a sus inquietudes, y aseguró que todos los detenidos en Dilley reciben la atención médica adecuada, además de tres comidas al día, artículos de aseo personal y acceso a maestros, aulas y cuadernillos. Agregó en un comunicado que los padres detenidos tienen la opción de que sus familias sean deportadas juntas o que sus hijos sean ubicados con otro cuidador.



No obstante, no es la realidad que reflejan las cartas, pues, con las palabras y dibujos de los menores, describen su angustia por estar atrapados. Relatan, entre otras cosas, detalles de cómo extrañan a sus amigos y poder estudiar, además de una aparente falta de atención médica cuando están enfermos. Algunos, incluso, dicen que se han desmayado varias veces desde que están recluidos.



Las cartas de niñas colombianas detenidas por el ICE

El reportaje mostró la carta de María Antonia Guerra Montoya, una niña colombiana de 9 años detenida durante 113 días en el centro de Dilley. En español, relató:



"Extraño a mis amigos y siento que me van a olvidar. Estoy aburrida aquí. Ya extraño mi país y mi casa, vine de vacaciones por 10 días y me llevaron a una oficina de ICE, un oficial me interrogó 2 horas sin mi mamá, viajaba con azafata porque mi mamá vive en Nueva York, solo querían arrestar a mi mamá, porque mi mamá no tenía documentos para vivir en Estados Unidos. Siempre viajé con mi visa de turista, pero ICE me usó para atrapar a mi mamá y ahora estoy en una cárcel y estoy triste y me he desmayado dos veces aquí adentro. Cuando llegué todas las noches lloraba y ahora no duermo bien, sentí que estar aquí era mi culpa y solo quería estar de vacaciones como una familia normal.

Publicidad

No me dan mi dieta, soy vegetariana, no como bien, no hay buena educación y extraño a mi mejor amiga julieta y a mi abuela y mi escuela, ya quiero llegar a mi casa. No estoy feliz, por favor sáquenme de aquí a Colombia".

Esta menor le contó a las periodistas que fue detenida durante unas vacaciones de 10 días a Disney World. Había volado a Florida desde Medellín, donde vivía con su abuela, con un disfraz de Cruella de Vil en la maleta. Su madre vivía en Nueva York y se había quedado más tiempo del permitido por su visa, pero desde entonces se había casado con un ciudadano estadounidense y solo estaba esperando que le aprobaran la residencia permanente.

Publicidad

Por otro lado, se conoció la carta de Gaby MM, una joven de 14 años que dijo lo siguiente:

"Llevo 20 días detenido en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley y no he recibido la educación adecuada. No he podido ver a mi familia ni a mis amigos. Desde que llegué, empecé a sentirme triste y no me he sentido feliz.

Los oficiales tienen mala manera de hablar con los residentes cuando les preguntan algo. Los trabajadores los tratan de forma inhumana, verbalmente, y no quiero imaginar cómo reaccionarían si no estuvieran supervisados. Tengo muchas ganas de ir a casa. No me importa si tengo que ir a donde Katy o a Colombia, porque en ambos lugares tengo casa y escuela. Me aburro mucho y no sé qué hacer. Hice amigos aquí y me contaron que llevan 7 meses aquí y me sorprendí mucho porque no puedo imaginar lo mal, triste y estresante que es estar aquí.

Quiero decirles cómo me siento. Es un infierno. Tengo muchas ganas de irme. La comida es mala. Estoy harta de casi lo mismo. Siento mucha tristeza y depresión por no poder irme. Es muy triste saber que les niegan los casos a las personas y las envían de regreso a sus países".

Publicidad

Las cartas fueron enviadas por los menores a mediados del mes pasado, uno de los detenidos las recogió y logró sacarlas cuando fue liberado el 20 de enero de 2026. Algunos de los autores de los escritos ya han salido de ellos, mientras que el estado de otros de ellos es incierto.

Cartas de colombianas en EE. UU. Propublica

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL