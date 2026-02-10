En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Así cayó en Francia hombre señalado de abusar de 89 menores, entre ellos colombianos: USB fue clave

Así cayó en Francia hombre señalado de abusar de 89 menores, entre ellos colombianos: USB fue clave

Jacques Leveugle se encuentra actualmente procesado y encarcelado. Los casos se registraron entre los años 1967 y 2022. Las autoridades creen que podría haber más víctimas.

Por: EFE
10 de feb, 2026
Jacques Leveugle.
Retratos, tomados en diferentes años y lugares, de Jacques Leveugle, hombre acusado de violación agravada y agresión sexual contra 89 menores.
AFP

Un hombre de 79 años se encuentra actualmente procesado y encarcelado en Francia por haber cometido al menos 89 violaciones contra menores de edad entre los años 1967 y 2022 en nueve países, entre ellos Colombia, y las autoridades francesas hicieron este martes un llamado para que sus posibles víctimas aún sin identificar puedan manifestarse. La información la hizo pública el fiscal de Grenoble, en el sureste de Francia, Étienne Manteaux, en una rueda de prensa, donde también reveló que el acusado, llamado Jacques Leveugle y que está detenido desde 2024, confesó haber asesinado a su madre y a su tía, de acuerdo a la prensa francesa.

Por el momento, la investigación tiene constancia de 89 víctimas (una cuarentena de ellas ya identificadas) de entre 13 y 17 años que sufrieron agresiones sexuales en Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India y Colombia. El caso fue descubierto gracias al sobrino del agresor, quien durante una visita de su tío a su casa, en el departamento de Isère, encontró una memoria USB en la que documentaba extensamente sus delitos (por escrito, en forma de diario, y con fotos) y lo reportó a las autoridades.

"Los menores que han prestado declaración admiten que este hombre dedicó mucho tiempo a enseñarles idiomas extranjeros, a despertar su interés por la cultura...", indicó el fiscal, que lo describe como un "personaje complejo", citado por el canal televisivo BFM. "Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes", contó el fiscal.

El examen de la memoria USB, que el sobrino halló cuando se interrogaba sobre la "vida afectiva y sexual" de su tío y que representa "15 tomos", permitió establecer el número de 89 menores agredidos, apuntó.

Nacido en Annecy en 1946, Leveugle se movió por estos países como supervisor de campamentos y profesor, lo que aprovechaba para acercarse a sus víctimas. "Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas", pero "nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro", apuntó Manteaux, precisando que algunas aparecen solo por su nombre.

El hombre, encarcelado en 2024, también indicó en sus "memorias" haber matado "voluntariamente a dos personas", explicó el representante del ministerio público. Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó. Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando este tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer "le suplicaba que no se marchase".

NOTICIAS CARACOL
*Con información de EFE y AFP

