Revelan fotografías del presunto secuestrador de la madre de presentadora Savannah Guthrie

El FBI publicó este martes 10 de febrero imágenes que muestran a una persona con un pasamontañas aparentemente manipulando la cámara de la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de televisión estadounidense. La mujer ha estado desaparecida durante diez días. (Lea también: La sangre y los rastros que se han hallado de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie)

Las seis fotografías y tres videos publicados por el director del FBI, Kash Patel, en su cuenta de X muestran a un individuo en una puerta desierta en la oscuridad, en espeluznantes imágenes en blanco y negro. El sujeto fue descrito como un "individuo armado".

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Se cree que Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today de NBC News, fue secuestrada de su casa en Tucson, Arizona, la noche del 31 de enero o la madrugada del 1 de febrero, lo que desencadenó una búsqueda masiva en un caso que ha conmovido a Estados Unidos.



¿Qué se sabe del encapuchado?

Las imágenes datan de "la mañana de su desaparición", dijo Patel en X, y agregó que las autoridades habían trabajado para recuperarlas a partir de "datos residuales".



"Esta mañana, las fuerzas del orden descubrieron estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición", escribió Patel.



La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comenzó una conferencia de prensa diciendo que ella y el mandatario Donald Trump acababan de revisar las imágenes recién publicadas. "El presidente alienta a cualquier estadounidense en todo el país que tenga conocimiento del sospechoso a que llame al FBI", dijo.



"Necesitamos su ayuda"

Savannah Guthrie divulgó un nuevo video en el que pide la ayuda del público para localizar a su madre, quien padece problemas del corazón y necesita medicación regular.

“Creemos que nuestra madre sigue allá afuera, necesitamos su ayuda”, dijo la reportera, recordando que a su madre “se la llevaron y no sabemos dónde está”.

Reconoció que entraron "en otra semana de esta pesadilla”, pero agradeció “por todas las oraciones y el amor que sentimos, mi hermana, mi hermano y yo, y que nuestra madre ha sentido".

En el video en Instagram clamó por ayuda y pidió a los ciudadanos que "si ven algo, si escuchan algo, si hay algo que les parece extraño, (...) informen a las autoridades. Estamos en un momento de desesperación".



La aplicación del marcapasos de Nancy Guthrie estuvo apagada 41 minutos

La desaparición de la mujer de 84 años desató conmoción y una búsqueda masiva de las autoridades que es cubierta ampliamente por los medios de Estados Unidos. Decenas de equipos periodísticos fueron enviados al suburbio donde la mujer vive en Arizona.

"Las autoridades trabajan de forma incansable para tratar de traerla a casa, tratar de encontrar a dónde se la llevaron, y no sabemos a dónde", dijo Savannah Guthrie.

Los investigadores creen que la mujer está viva y que la sangre hallada en la entrada de su casa es de ella. Ahora se están centrando en un período crítico de 41 minutos el día de la desaparición de Nancy Guthrie. En ese lapso, la cámara del timbre de la casa de Guthrie fue desconectada, un software detectó la presencia de una persona y la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

Además, se encontraron indicios de allanamiento forzado en la vivienda ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en medio de una zona desértica al norte de Tucson.

Las autoridades han advertido que Guthrie es considerada como "una adulta vulnerable" con dificultades para caminar, que usa marcapasos y necesita medicación diaria para una afección cardíaca. El FBI ofreció una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a encontrar a la mujer o a lograr el arresto y la condena de cualquier persona involucrada en su desaparición.

Una persona ya fue arrestada en relación con una "demanda de rescate fraudulenta".

Los hijos de Guthrie ofrecieron el sábado 7 de febrero pagar 6 millones de dólares en criptomonedas a sus posibles secuestradores por su liberación. "Recibimos su mensaje y lo entendemos. Rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello", dijeron los tres hijos de la desaparecida, Annie, Camron y Savannah Guthrie, en un video publicado en Instagram.

La solicitud de rescate habría llegado a la estación de televisión KOLD, que recibió un correo electrónico. Al menos otras tres notas de supuesto rescate se habrían recibido la semana pasada. Sin embargo, el FBI dice no tener conocimiento de ninguna comunicación continua entre la familia y los presuntos captores de Nancy Guthrie ni de si la nota de rescate es creíble.

