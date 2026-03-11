Estudiante que atropelló a su profesor en medio de una broma se pronunció

Tras la liberación bajo fianza de los cinco estudiantes que le hicieron una broma a su maestro y este terminó muerto frente a su casa, uno de ellos rompió el silencio y a través de un sentido comunicdao junto a su familia lamentó lo ocurrido. Se trata de Jayden Wallace, el joven de 18 años que llevó la peor parte del caso al ser el responsable directo de la muerte del profesor.



¿Qué dijo Jayden Wallace sobre la muerte de su maestro?

A través de un comunicado, la familia Wallace y el joven de 18 años se pronunciaron por la tragedia que enluta a la comunidad del condado de Hall, en Georgia, Estados Unidos, y que tiene en el ojo del huracán al estudiante. El adolescente aseguró estar atravesando un "profundo dolor" por la muerte de Jason Hughes, su profesor de matemáticas.

En primera medida, la familia Wallace expresó que: "Somos una familia con profundo remordimiento y afligida por una pérdida tan tremenda en nuestra comunidad de North Hall. Jason Hughes significaba el mundo para nuestro hijo, Jayden". El documento fue revelado por el medio local 11Alive.

Según los padres de Jayden, la relación que el joven tenía con el maestro Hughes era de respeto y admiración, y ellos valoraban todos los esfuerzos que el maestro hacía por sus estudiantes. "Se tomó el tiempo para invertir en Jay y derramó su amor en él, haciendo un impacto duradero. Junto con el resto de nuestra familia, Jay expresa su más profundo dolor y su más sincera disculpa a la familia Hughes".



Pero eso no fue todo, Jayden Wallace también se pronunció y expresó su dolor por la partida del docente; además, prometió seguir los ejemplos y consejos que este le dio en vida. “Me comprometo a vivir el resto de mi vida de una manera que honre la memoria del entrenador Hughes ejemplificando a Cristo. Nunca será olvidado”.



Una broma que salió mal

La tragedia ocurrió pasadas las 11:00 de la noche del viernes 6 de marzo, cuando Jayden Wallace y cuatro compañeros de clase se reunieron para ir a arrojar papel higiénico en la casa del maestro. La situación no correspondía a ningún problema con el maestro, de hecho se sabe que tenía una gran relación con los estudiantes, sino a una tradición escolar en la que estudiantes de último y penúltimo año compiten en una guerra de bromas.



Casualmente, el día anterior el distrito escolar había hecho una advertencia a los estudiantes, pidiendo que ante la llegada del baile de primavera se abstuvieran de realizar bromas. Según las "reglas" del juego, difundidas en grupos de estudiantes, lanzar papel higiénico en la casa de otros estudiantes daba un punto, mientras que en las de los maestros eran dos.

Hughes, el maestro de matemáticas de 40 años, estaba completamente enterado que esa noche los jóvenes irían a su casa. Así lo reveló su esposa Laura, quien también es maestra en la institución. El profesor quería, a su vez, asustar a los estudiantes y salió a perseguirlos frente a su casa. En ese momento tropezó, cayó sobre la calle y Jayden Wallace lo atropelló con su camioneta mientras intentaba huir.

Los estudiantes intentaron auxiliar al maestro y llamaron a los servicios de emergencia. A pesar de los intentos de los profesionales, Jason Hughes falleció horas más tarde a causa de las heridas.



¿Qué pasará con los estudiantes?

Después de la broma, los cinco estudiantes implicados fueron capturados por las autoridades. Jayden Wallace, de 18 años, enfrentó la peor parte al ser el que conducía la camioneta que atropelló al profesor. El joven enfrenta múltiples cargos como homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, allanamiento y arrojar basura en propiedad ajena.

Por su parte, los otros cuatro jóvenes implicados Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos también de 18 años, también fueron capturados por cargos menores como allanamiento y arrojar basura.

El caso sigue abierto y en curso, pero se sabe que los cinco estudiantes fueron liberados bajo fianza mientras se esclarecen otros puntos. Laura Hughes, viuda del maestro, sorprendió con una extraordinaria petición a la justicia al solicitar que se les retiraran todos los cargos a los adolescentes, incluido Wallace. "Esto es una terrible tragedia, y nuestra familia está determinada a evitar que ocurra una tragedia adicional que arruine la vida de estos estudiantes. Esto iría en contra de la dedicación de toda la vida de Jason a invertir en la vida de estos niños".

Al respecto, el fiscal del distrito de Hall County, Lee Darragh, que "su petición de retirar los cargos tendrá un peso importante. Mantendré conversaciones con la familia y revisaré la evidencia antes de tomar una decisión definitiva".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL