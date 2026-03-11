Mujer que disparó contra la casa de Rihanna es acusada de intento de asesinato

Siguen las investigaciones por el tiroteo en la casa de la cantante Rihanna, aparentemente cometido por una mujer de 35 años identificada como Ivanna Lisette Ortiz. En las últimas horas la mujer fue acusada de intento de asesinato y agresión.



Nuevos detalles del tiroteo en casa de Rihanna

La Fiscalía dijo que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, disparó varios cartuchos contra la vivienda de la artista, impactando incluso un vehículo. Imágenes aéreas tras el ataque mostraron los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ante los hechos, Ortiz fue acusada de un cargo de intento de asesinato, diez cargos de ataque con un arma semiautomática, dos cargos por disparar contra una vivienda habitada y un cargo por disparar contra un vehículo, según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

Nathan J. Hochman, fiscal del Condado de Los Ángeles, señaló en un comunicado que "abrir fuego en cualquier vecindario poblado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y será procesado con todas sus fuerzas". Agregó que, por fortuna, "nadie resultó herido en este tiroteo, pero esta violencia descuidada no será tolerada en nuestra comunidad. Este tipo de tiradores encontrarán su próximo destino en nuestras cárceles y prisiones".



La mujer, por su parte, no se declaró culpable. A través de un comunicado de prensa la oficina del fiscal del distrito señaló que la lectura de cargos se prolongará hasta el 25 de marzo y la fianza se fijó en $1.875 millones de dólares. De ser hallada culpable de los cargos, Ortiz enfrenta cadena perpetua en una prisión estatal.



En otros detalles que se han revelado sobre Ivanna Ortiz, oriunda de Florida, se conoció que la mujer ya había sido internada involuntariamente en una institución mental y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.

Publicidad

En una página de Facebook, que parece ser de Ortiz, hay varios videos y publicaciones que aluden a celebridades como Rihanna, Kim Kardashian y Cardi B. En una de las publicaciones etiqueta a Rihanna, a quien desafió a confrontarla directamente en lugar de hablar mal de ella a sus espaldas y en otro video afirmó que la cantante la quiere matar.

La policía informó anteriormente que en el incidente, ocurrido a plena luz del día el domingo y en el que estuvo implicada una persona que conducía un Tesla, se utilizó un rifle de asalto similar a un AR-15.

Publicidad

Rihanna no ha emitido ninguna comunicación pública al respecto, ni a través de su agente o personas cercanas.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo, sobre la 1:20 de la tarde. Se ha detallado que Ivanna Ortiz condujo hasta la casa de la intérprete en Beverly Crest, en Los Ángeles, y disparó en repetidas ocasiones contra la vivienda. Ese día en la casa de visitas había unas 10 personas, quienes afortunadamente resultaron ilesas. Rihanna estaba en la casa junto a sus tres hijos pequeños, Rocki, Riot Rose y RZA.

La responsable fue detenida poco después del incidente en Sherman Oaks, tras escapar del lugar. El 10 de marzo, se conoció que Rihanna y su familia abandonaron la mansión con varias maletas con dirección al aeropuerto de Van Nuys, allí la cantante tomó un avión privado con rumbo desconocido.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

PERIODISTA DIGITAL