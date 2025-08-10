Publicidad

Videos | Terremoto en Turquía de magnitud 6,1: hay heridos y al menos 10 edificios derrumbados

Videos | Terremoto en Turquía de magnitud 6,1: hay heridos y al menos 10 edificios derrumbados

"Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares", dijo el alcalde de la ciudad de Sindirgi, una de las más afectadas por el sismo.

Terremoto en Turquía de magnitud 6,1.
Terremoto en Turquía de magnitud 6,1.
Redes sociales
Por: EFE
 /  Laura Valentina Mercado
|
Actualizado: agosto 10, 2025 01:49 p. m.

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, causando un número no determinado de heridos y al menos diez edificios colapsados. "Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares", declaró a la prensa el alcalde de la ciudad de Sindirgi, Serkan Sak.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El sismo se produjo a las 19:53 hora local (16:53 GMT), con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

El temblor se sintió en un amplio radio que ha incluido grandes ciudades como Estambuol, Bursa y Kocaeli. Poco después se registraron varias réplicas de magnitud superior a 4, indicó la AFAD, al tiempo que instó a la población a no entrar o permanecer en edificios en riesgo.

"AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes", indicó el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya, en un breve comunicado publicado en redes sociales. "Estamos monitoreando la evolución del estado de cosas de forma continua", añadió.

El canal de noticias NTV dijo en muchas ciudades la gente salió a las calles en pánico. También afirmó que hay personas heridas en Sindirgi y mostró edificios colapsados. El periódico local Cumhuriyet compartió varios videos de cómo rescatan personas de los escombros y de la devastación que dejó el sismo.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, dijo que no se habían registrado problemas en esa urbe, la mayor de Turquía, aunque se estaban aún realizando "pruebas de detección". El 17 de agosto de 1999, la región de Mármara fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,5 que causó la muerte de 19.000 personas y dejó heridas a otras 50.000.

EFE

