Nuevo detalle en el caso de María Camila Potosí revela la suma que habrían pactado por el crimen

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí continúa revelando nuevos detalles sobre la presunta planeación del crimen ocurrido el pasado 16 de julio en Cali. Durante la judicialización de los cinco capturados, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que uno de los implicados habría sido el encargado de garantizar el pago que había sido pactada previamente con una de las procesadas para ejecutar el plan criminal.

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El nuevo elemento fue revelado por el ente investigador al exponer el rol que, presuntamente, desempeñó cada uno de los capturados durante la comisión de los hechos. Los procesados son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron capturados el pasado 30 de julio mediante órdenes judiciales durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en el Valle del Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer que los cinco procesados se habrían concertado para engañar a María Camila Potosí, de 21 años y con un embarazo de ocho meses de gestación, con el propósito de trasladarla hasta un inmueble ubicado en el sector de Alto de Polvorines, donde posteriormente fue atacada con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé.



Las autoridades indicaron que las labores investigativas y las actividades técnico-científicas desarrolladas durante 13 días permitieron identificar la participación que habría tenido cada uno de los involucrados dentro del plan.



Según el ente acusador, Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría sido la persona encargada de transportar a la víctima en una motocicleta hasta la vivienda donde ocurrieron los hechos. Para lograr que la joven confiara en ella, presuntamente fingió estar embarazada y el día del crimen le aseguró que la llevaría a una pañalera ubicada en el sur de Cali.

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Una vez la víctima llegó al inmueble, la Fiscalía sostiene que Nitzon Stiven Mondragón Cuero la habría agredido de manera violenta con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte. En ese mismo lugar, de acuerdo con la investigación, le fue practicada una cesárea improvisada para extraer a la bebé que gestaba.

El expediente también señala que, antes de abandonar la vivienda, los presuntos responsables realizaron acciones dirigidas a ocultar la evidencia del crimen.



Esta fue la suma que los capturados presuntamente habían pactado

En cuanto al traslado del cuerpo, la Fiscalía indicó que Juan José Narváez Rodríguez habría conducido el vehículo en el que los procesados transportaron el cadáver de María Camila Potosí hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde posteriormente fue abandonado en el río Meléndez.

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Por su parte, Edwin García Zuluaga habría cumplido funciones de vigilancia durante la ejecución del crimen y en los desplazamientos posteriores, con el propósito de alertar sobre una eventual presencia de las autoridades.

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la presentación del caso fue el papel atribuido a Kevin Alexis López Orozco. Según la Fiscalía, este procesado habría coordinado la logística del crimen, distribuido los roles entre los implicados y garantizado el pago de cuatro millones de pesos, suma que, conforme a la investigación, había sido acordada previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar.

La investigación se inició luego del reporte de desaparición de María Camila Potosí, lo que llevó a la Fiscalía a activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y la alerta Rosa por el delito de desaparición forzada. Días después, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontró el cuerpo de la joven en el corregimiento La Buitrera, sin que la bebé estuviera junto a ella.

Tras la captura de los cinco procesados, el CTI y la Policía Nacional localizaron en una zona boscosa de Cali unos restos que corresponderían a la bebé. La identificación permanece en proceso por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Los cinco procesados no aceptaron los cargos y, posteriormente, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co