Esto respondió Smart Fit tras muerte de fisicoculturista dentro de sus instalaciones en Bogotá

La muerte de un fisicoculturista en Bogotá mientras entrenaba en un gimnasio en el noroccidente de la ciudad ha encendido las alarmas sobre la preparación de estos centros deportivos para atender emergencias. El hecho ocurrió en la noche del pasado jueves 5 de febrero.

Se trata del deportista Juan Sebastián Anzola Quintero, reconocido en el mundo del fisicoculturismo, quien se desplomó mientras hacía ejercicio en un reconocido gimnasio del sector de Suba en Bogotá. De acuerdo con varios testigos, usuarios se volcaron a auxiliarlo.



Andrés Montoya, uno de los amigos del deportista, denunció en redes sociales que el gimnasio no contaba con personal capacitado para atender este tipo de emergencias. Aseguró que durante más de 25 minutos algunas personas intentaron ayudarlo, pero que el gimnasio no dejó mover al hombre, a pesar de que a cuadra y media estaba ubicada una clínica.



¿Qué respondió Smart Fit de muerte fisicoculturista en sus instalaciones?

Por su parte, el gimnasio Smart Fit, donde ocurrió la muerte del fisicoculturista, se pronunció a través de un comunicado en el que aseguró que Juan Sebastián Anzola presentó de manera súbita un paro cardiorrespiratorio y que su equipo de brigadistas certificados respondió de manera inmediata de acuerdo con el protocolo indicado.



"Smart Fit Colombia informa que el día jueves 5 de febrero de 2026, en nuestra sede del Centro Comercial Plaza Imperial, ubicada en la ciudad de Bogotá, el señor Juan Sebastián Anzola Quintero se encontraba entrenando y presentó de manera súbita un paro cardiorrespiratorio, situación a la que nuestro equipo de brigadistas certificados respondió de manera inmediata y se procedió a prestar los primeros auxilios que el protocolo indica para estos casos, con maniobras de reanimación y haciendo uso del desfibrilador externo automático (DEA)“, se lee en un comunicado.

Más adelante del texto, indicaron que “de manera simultánea, mientras se prestaban los servicios de primeros auxilios, activamos nuestro protocolo de emergencia, donde el área protegida de la sede acudíó al llamado. Lamentablemente, la persona falleció́ antes del traslado”.

Hasta el momento, las autoridades distritales de salud no se han pronunciado. Sin embargo, se reabre el debate sobre la preparación y la capacidad de reacción de los centros de entrenamiento en caso de una emergencia como la ocurrida con Anzola, quien fue sepultado este fin de semana.



Relato del amigo de fisicoculturista fallecido

Andrés Montoya, fisicoculturista y amigo cercano de Juan Sebastián Anzola Quintero, publicó un video en sus redes sociales en el que cuestionó la respuesta del gimnasio frente a la emergencia médica. “Realmente me causa mucho dolor ver que, por lo que fue la negligencia de Smart Fit, por no tener personas preparadas para este tipo de situaciones y con los equipos correspondientes”, dijo en el video.

“No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro”, afirmó Montoya, quien dijo que durante más de 25 minutos varias personas intentaron auxiliar a su amigo, sin que se autorizara su traslado inmediato a un centro médico cercano.

Montoya también relató que, al momento de realizar el respectivo levantamiento del cuerpo, un uniformado habría señalado que, al no tratarse de un crimen ni de una situación que requiriera materiales probatorios, se podía intentar el traslado al hospital. “El mismo policía dijo que, por la situación, se podía mover el cuerpo e intentar llevarlo al hospital. Infelizmente, el Hospital de Suba queda a una cuadra y media y Smart Fit no dejó”, manifestó.

Según Montoya, el establecimiento retomó sus actividades “como si nada”, una percepción que también fue compartida por varios usuarios en redes sociales. Uno de los comentarios que circuló señalaba: “Ayer falleció una persona en Smart Fit Suba y hoy abrieron muy a las 5:00 a. m., sin siquiera un comunicado. Definitivamente nuestra existencia es muy transitoria e insignificante”, escribió una persona.