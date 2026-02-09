Fiscalía imputará al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por campaña Petro y compra de apartamento

La Fiscalía General de la Nación radicará este lunes imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por delitos en dos investigaciones distintas en su contra. Por un lado, por la presunta violación de topes electorales en su rol de gerente de campaña del Pacto Histórico que llevó al presidente Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. Y, por otro, tráfico de influencias por presuntamente favorecer a un contratista de Ecopetrol en un caso relacionado con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

Noticia en desarrollo.