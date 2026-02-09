En vivo
JUDICIAL  / Fiscalía imputará al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por campaña Petro y compra de apartamento

Fiscalía imputará al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por campaña Petro y compra de apartamento

El ente acusador radicará la imputación de cargos por violación de topes electorales y tráfico de influencias, en dos casos distintos en su contra. La Fiscalía, sin embargo, no pedirá medida de aseguramiento.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 9 de feb, 2026
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
La Fiscalía General de la Nación radicará este lunes imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por delitos en dos investigaciones distintas en su contra. Por un lado, por la presunta violación de topes electorales en su rol de gerente de campaña del Pacto Histórico que llevó al presidente Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. Y, por otro, tráfico de influencias por presuntamente favorecer a un contratista de Ecopetrol en un caso relacionado con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

Noticia en desarrollo.

