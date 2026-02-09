Video | A Potro, del Desafío Siglo XXI, le regalaron una moto tras ser eliminado

Alan Enrique Ayala, más conocido por los seguidores del Desafío Siglo XXI como Potro, se convirtió en uno de los participantes más queridos de esta temporada y uno de los primeros ocho semifinalistas del juego. La historia de este boxeador barranquillero atrapó miles de corazones colombianos, además de todo lo que atravesó a lo largo de la competencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fueron muchas cosas las que caracterizaron el paso de Potro por el reality, considerando que antes del receso pasó por varios equipos, fue el participante que más castigos recibió y a pesar de eso se convirtió en uno de los ocho semifinalistas. Regresó al juego acompañado de Deisy como su dupla, pero en esta ocasión no alcanzó la final, siendo uno de los recientes eliminados.

Su buena energía a pesar de las adversidades dentro del juego, su música y fortaleza mental lo llevaron a ser considerado uno de los mejores jugadores. Conmovió a todos los televidentes al contar que para poder cumplir su sueño de ir al Desafío vendió por cuatro millones de pesos su moto, esto para irse sin preocuparse por cómo estaría su familia durante su ausencia.



A lo largo de la competencia, Potro perdió varias oportunidades en las que el programa regaló motocicletas a los participantes, causando algunas lágrimas. Además de eso, el participante sufrió en dos ocasiones la pérdida total del dinero que había alcanzado a lo largo del juego, primero le quitaron 10 millones, luego 70, lo que hizo que los colombianos se solidarizaran aún más con el participante.



Día a Día le regaló moto a Potro tras su salida

Publicidad

Tras la eliminación de Kevyn y Tina, Potro y Deisy salieron del Cubo de eliminados del Desafío Siglo XXI y pasaron por Día a Día. En medio de su paso, en el programa le propusieron al barranquillero enseñar a los presentadores algunos golpes básicos de su disciplina y aceptar un reto.

Si Potro lograba superar la fuerza del golpe de Carlos Calero y Catalina Gómez a una pera suspendida en el estudio, lograría quedarse con un premio sorpresa que estaba tapado con varias telas. El exdesafiante logró el objetivo y debajo de las telas apareció una moto.

Publicidad

La sorpresa fue total para el exdesafiante, quien se conmovió hasta las lágrimas y celebró acompañado por su dupla. "No lo puedo creer, muchas gracias. Parece mentira, de verdad que me sorprendieron. caracol, Día a Día y el Desafío sorprenden, pero hoy me sorprendieron más que nunca", expresó el boxeador.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL