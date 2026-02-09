María Corina Machado dice estar dispuesta a volver a Venezuela pese a detención de Guanipa

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo estar dispuesta a volver a su país pese a la nueva detención de uno de sus más cercanos aliados que había sido excarcelado, Juan Pablo Guanipa.

"Esto no afecta a mi regreso en lo más mínimo. Todo lo contrario", declaró Machado a la prensa en Washington.



¿Cuándo volverá María Corina Machado a Venezuela?

La opositora declinó, sin embargo, dar detalles de cuándo podría ocurrir su retorno a Venezuela, país que abandonó clandestinamente para poder recoger su Premio Nobel de la Paz en diciembre de 2025.

"En su momento se darán a conocer por las vías oficiales", dijo. "Yo he sido muy clara en que mi propósito es regresar a Venezuela lo antes posible y acompañar a los venezolanos en el avance hacia la transición democrática", añadió.



"Lo que está ocurriendo en Venezuela a estas horas es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano", añadió.



"¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son?", aseguró María Corina Machado a cuenta de las excarcelaciones que está llevando a cabo el Gobierno de Delcy Rodríguez, que está en condición interina y bajó la supervisión de Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro a manos del Gobierno de Donald Trump a principios de enero. "¿No se puede hablar en Venezuela de aquellos que han estado en prisión? ¿No pueden relatar qué es lo que han vivido? ¿No pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país? Por eso estoy yo aquí hoy", cuestionó.

En días pasados, en una entrevista que concedió a la cadena CBS, declaró que "las cosas están cambiando muy rápido en Venezuela. Si me hubieran capturado antes de irme, probablemente me habrían desaparecido o algo peor".

Pero ahora "no creo que se atrevan a matarme debido a la presencia, la presión y las acciones de Estados Unidos", agregó Machado. No obstante, reconoció que no sabe "cuántas posibilidades tendría" de desplazarse libremente dentro del territorio venezolano, pero aseguró que el chavismo "tendría mucho miedo" de atentar contra su vida, ya que "el régimen conoce la conexión" que ella mantiene con el Gobierno de Donald Trump.



¿Qué se sabe de la condición de Juan Pablo Guanipa?

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, muy cercano a Machado, fue liberado el domingo 8 de febrero y detenido pocas horas después, y su familia denuncia que se encuentra desde entonces en paradero desconocido.

La jornada del domingo "ha sido un día donde hemos tenido emociones muy extremas: el alivio de tantos familiares que ven regresar a la persona que tanto quieren", describió Machado, que aseguró que pudo hablar con Guanipa poco después de que saliera de prisión. "Pero, por otra parte, vemos esta reacción de la tiranía donde inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo", añadió.

"¿Por qué? ¿Cuál fue el delito?", preguntó Machado al salir de su visita a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde mantuvo reuniones con expertos del órgano que vela por los derechos fundamentales en la región.

La CIDH llevó a cabo su última misión en Venezuela en 2002, y desde entonces el gobierno no autoriza el regreso de sus expertos, que piden visitar los principales centros de detención y entrevistarse con opositores, entre otras actividades.

El gobierno de la presidenta interina ha liberado a centenares de presos políticos y promueve una Ley de Amnistía.

"Estamos en un proceso político tremendamente complejo. Las decisiones que ha ido adoptando el régimen han sido producto de una presión internacional", explicó la opositora, que regaló su medalla del Nobel al presidente estadounidense Donald Trump en señal de agradecimiento.

Y añadió: "Yo quiero pedirles que no olvidemos esto. Estamos hablando de más de 20.000 detenciones arbitrarias. Estamos hablando de más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos parapoliciales, más de 2.000 personas torturadas. O sea, esto es un patrón sistemático y masivo de tortura".

