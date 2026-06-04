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Noticias Caracol  / Día del Padre

Día del Padre

Es una fecha conmemorativa dedicada a reconocer el papel de los padres en la familia y la sociedad. En Colombia se celebra cada tercer domingo de junio.

Cuándo es el Día del Padre 2026: habría nueva fecha de celebración
COLOMBIA

Día del Padre en Colombia cambiaría en 2026: esta sería la nueva fecha de celebración; prográmese

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