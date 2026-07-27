Lo que se sabe sobre feminicidio de María Fernanda López en Medellín: exmilitar, el señalado

Las autoridades en Medellín informaron en los últimos días la muerte de una mujer, identificada como María Fernanda López Castellanos, al parecer, a manos de su pareja sentimental, un militar retirado, identificado como Víctor Alfonso Taborda, de 41 años. De acuerdo con las investigaciones, el señalado feminicida y la víctima habrían tenido una discusión previa a los hechos ocurridos el viernes 24 de julio en el barrio El Limonar, corregimiento de San Antonio del Prado.

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Según el medio El Colombiano, el crimen habría ocurrido tras unos reclamos que el supuesto asesino le habría hecho a la joven de 20 años después de revisar el celular de la víctima. Los vecinos del barrio escucharon gritos provenientes de la vivienda de la víctima y después seis impactos de bala.



Durante los hechos, dijo el medio citado, María Fernanda López intentó escapar, tratando de defenderse con un cuchillo para alejar al supuesto feminicida. En ese momento, dijeron los testigos, fue cuando se escucharon los seis disparos. Según el reporte oficial, la joven presentaba heridas de bala en la cabeza y en las manos.

Unidades de la Policía Metropolitana de Medellín hicieron presencia en el lugar para capturar a Víctor Alfonso Taborda, quien es pensionado del Ejército Nacional desde el año 2025. Los uniformados le incautaron a Taborda un arma de fuego tipo revólver y el arma de fuego quedó a disposición de las autoridades competentes.



Taborda será imputado por el delito de feminicidio y se espera que un juez de control de garantías le imponga medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones y se define la responsabilidad de este hombre en el crimen.



Allegados a la víctima le contaron a El Colombiano que la relación entre estas dos personas se caracterizaba por tener varios conflictos e incluso habían terminado durante año y medio.



¿Cómo denunciar violencia de género y violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar son conductas que vulneran los derechos fundamentales de las personas y constituyen delitos o situaciones que requieren intervención inmediata de las autoridades. En Colombia, cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de un caso puede denunciar los hechos y solicitar medidas de protección.

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Cuando existe una situación de riesgo o una agresión en curso, la persona afectada debe comunicarse de inmediato con la línea de emergencia 123 para solicitar la intervención de la Policía Nacional y la activación de las rutas de protección correspondientes. En el caso de las mujeres víctimas de violencia basada en género, también puede utilizarse la línea nacional 155, disponible las 24 horas del día para recibir orientación sobre derechos, atención en salud, acompañamiento jurídico y mecanismos de denuncia.

La denuncia formal puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, de manera presencial o a través de los canales virtuales autorizados. Asimismo, la Policía Nacional recibe reportes y orienta a las víctimas sobre los pasos a seguir para garantizar su protección y el inicio de las investigaciones correspondientes.

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En los casos de violencia intrafamiliar, la víctima también puede acudir a una Comisaría de Familia para solicitar medidas de protección urgentes. Estas pueden incluir órdenes de alejamiento, protección policial, prohibición de nuevas agresiones o la salida temporal del agresor del hogar. El objetivo es evitar que la violencia continúe mientras las autoridades adelantan las actuaciones legales necesarias.

Es recomendable conservar pruebas como mensajes, fotografías, grabaciones, certificados médicos o testimonios que permitan respaldar la denuncia. Sin embargo, la ausencia de estas evidencias no impide reportar los hechos ni acceder a las rutas de atención institucional.

Denunciar permite activar medidas de protección, acceder a apoyo psicológico, jurídico y social, y contribuir a que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables, garantizando así la protección integral de las víctimas y sus familias.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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