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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Fiscalía abre investigación contra Juliana Guerrero y su hermana por supuesta red de corrupción

Fiscalía abre investigación contra Juliana Guerrero y su hermana por supuesta red de corrupción

Ambas hermanas habrían encabezado un supuesto entramado relacionado con ofrecer contratos estatales a cambio de millonarias sumas de dinero.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Juliana Guerrero
Juliana Guerrero
Colprensa

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación este lunes para verificar las posibles irregularidades en las que estarían implicadas Juliana Andrea Guerrero Jiménez y su hermana Verónica Guerrero Jiménez. Lo anterior luego de que la revista Semana revelara testimonios, audios y chats que demostrarían la existencia de un complejo entramado de corrupción relacionado con ofrecer contratos estatales a cambio de millonarias sumas de dinero.

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En ese sentido, se dispuso el inicio de labores de policía judicial, que serán trasladadas a la Dirección Especializada contra la Corrupción, encargada de la investigación. Entre los contratos en los que supuestamente intervinieron está la iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, un proyecto para la construcción de un acueducto en un municipio del Cesar con la plata del Ministerio de Vivienda y un plan de mejoramiento de hogares en varios pueblos, también con el dinero de la mencionada última entidad.

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De acuerdo con Semana, las hermanas habrían establecido una estructura para cobrar a empresarios por el acceso a contratos en los ministerios de Vivienda e Interior. En la publicación señalan que, supuestamente, la primera cita con ellas tenía un costo de un millón de pesos, mientras que la adjudicación de proyectos requeriría un anticipo de 200 millones de pesos y el pago del 10 % del valor total de cada contrato.

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