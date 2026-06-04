Día del Padre en Colombia cambiaría en 2026: esta sería la nueva fecha de celebración; prográmese

El Día del Padre en Colombia no tiene una fecha fija en el calendario. Cada año se celebra el tercer domingo de junio, una tradición que también comparten otros países de la región. Para 2026, esa fecha corresponde al domingo 21 de junio. Sin embargo, ese mismo día está programada la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que genera un cruce entre dos eventos que suelen concentrar la atención de los ciudadanos. Este escenario llevó a que surgiera una propuesta para modificar la forma en que se celebra esta fecha durante este año.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ante la coincidencia con la jornada electoral, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) planteó adelantar la celebración del Día del Padre al domingo 14 de junio de 2026. La iniciativa se presenta como una invitación para que las familias organicen sus reuniones una semana antes de la fecha tradicional. De esta manera, el fin de semana del 14 de junio se convertiría en el principal momento de celebración en el país.

El planteamiento no cambia de manera oficial el calendario. El Día del Padre sigue siendo el 21 de junio, pero se promueve una celebración anticipada por razones prácticas.



¿Por qué se adelantaría la celebración del Día del Padre en Colombia?

La razón principal del cambio es el calendario electoral. El 21 de junio está destinado a la segunda vuelta presidencial, una jornada que implica participación ciudadana en todo el territorio nacional. Durante las elecciones, el país se enfoca en el proceso de votación. Esto puede afectar las reuniones familiares, los desplazamientos y las actividades habituales de ese día.



Fenalco explicó que la intención es evitar que la celebración coincida con un evento que concentra la atención del país. También se busca que las familias puedan reunirse sin interferencias y planear con mayor facilidad sus actividades. A esto se suma que durante los días de votación se aplican medidas que pueden modificar la dinámica comercial, como restricciones en el consumo de bebidas y eventos públicos, lo que impacta los planes asociados a esta fecha.



SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL CONFIRMA CAMBIO EN LA FECHA DEL DÍA DEL PADRE QUE SE CELEBRARÁ EL 14 DE JUNIO



🎁Tal como lo había anticipado FENALCO, el comercio organizado promoverá la celebración anticipada del Día del Padre el próximo 14 de junio.



🎁 La fecha coincidirá con el… pic.twitter.com/4Wc85nAmnL — Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) June 2, 2026

Publicidad

"Segunda vuelta presidencial confirma cambio en la fecha del día del padre que se celebrará el 14 de junio. Tal como lo había anticipado Fenalco, el comercio organizado promoverá la celebración anticipada del Día del Padre el próximo 14 de junio. La fecha coincidirá con el ambiente futbolero que vive el país y con la expectativa por la participación de la Selección Colombia en el Mundial", señaló Fenalco en un comunicado.

Añadió: "Comerciantes, restaurantes, bares, centros comerciales y marcas preparan promociones y experiencias especiales para convertir el puente festivo en el gran fin de semana para celebrar a papá. Las categorías directamente relacionadas con la celebración del Mundial podrían registrar incrementos cercanos al 25% frente a un junio y julio habituales".

Publicidad

El Día del Padre es una de las jornadas con mayor movimiento económico en el primer semestre del año. Sectores como restaurantes, centros comerciales y tiendas registran un aumento en la actividad durante ese fin de semana. De acuerdo con datos del sector, en 2025 esta celebración generó más de 4,7 millones de transacciones electrónicas y una facturación que superó los 641.000 millones de pesos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL