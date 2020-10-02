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Noticias Caracol  / Dilan Cruz

Dilan Cruz

  • “No tengo idea de cómo seguir sin ti”: el mensaje de Denis Cruz tras la muerte de su hermana
    “No tengo idea de cómo seguir sin ti” -
    Redes sociales
    BOGOTÁ

    “No tengo idea de cómo seguir sin ti”: el mensaje de Denis Cruz tras la muerte de su hermana

    Mayerly Cruz había resultado herida en un accidente de tránsito ocurrido el viernes y, según informó su hermana, permanecía en estado crítico en un centro médico.

  • Murió hermana menor de Dilan Cruz tras resultar herida en accidente de tránsito en Bogotá
    Falleció debido a las graves heridas -
    Redes sociales
    BOGOTÁ

    Murió hermana menor de Dilan Cruz tras resultar herida en accidente de tránsito en Bogotá

    En medio del dolor, su hermana Denis Cruz fue quien confirmó la muerte. La joven habría resultado herida tras un accidente de tránsito en la capital del país. Esto se sabe.

  • ¿Qué viene para el caso de Dilan Cruz al pasar a la justicia ordinaria?
    COLOMBIA

    ¿Qué sigue para el caso de Dilan Cruz al pasar a la justicia ordinaria?

    Por la muerte del joven, ocurrida en el paro nacional de 2019, está vinculado al proceso el capitán de la Policía y agente del Esmad Manuel Cubillos Rodríguez.

  • Dilan Cruz.jpg
    COLOMBIA

    Caso de Dilan Cruz pasa a la justicia ordinaria tras tutela interpuesta por la mamá del joven

    El fallo de la Corte Constitucional da un giro al proceso que hasta el momento se mantenía en la Justicia Penal Militar.

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    COLOMBIA

    Dos madres buscan que la CIDH también las escuche

    Una de ellas asegura que su hijo, detenido por incendio a CAI de La Aurora, nunca estuvo allí. La mamá de Dilan Cruz quiere decirle que aún está esperando justicia.

  • hermana de Dilan Cruz declina invitación a dialogar con Iván Duque
    COLOMBIA

    Hermana de Dilan Cruz rechaza invitación a diálogo con Duque y le envía una propuesta

    Denis Cruz compartió sus razones para no participar en el llamado del comisionado de Paz y enfatizó que sigue clamando justicia por el caso del joven.

  • MOCION-DE-CENSURA-HOLMES-TRUJILLO.jpg
    Colprensa
    POLÍTICA

    De “inepto” y “ministro de la infamia” tildaron a Holmes Trujillo en moción de censura

    El mindefensa, que recibió duros cuestionamientos en el Congreso, reconoció que lo sucedido con Dilan Cruz fue una tragedia. Así fue el debate.

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