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Dilan Cruz
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“No tengo idea de cómo seguir sin ti”: el mensaje de Denis Cruz tras la muerte de su hermana
Mayerly Cruz había resultado herida en un accidente de tránsito ocurrido el viernes y, según informó su hermana, permanecía en estado crítico en un centro médico.
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Murió hermana menor de Dilan Cruz tras resultar herida en accidente de tránsito en Bogotá
En medio del dolor, su hermana Denis Cruz fue quien confirmó la muerte. La joven habría resultado herida tras un accidente de tránsito en la capital del país. Esto se sabe.
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¿Qué sigue para el caso de Dilan Cruz al pasar a la justicia ordinaria?
Por la muerte del joven, ocurrida en el paro nacional de 2019, está vinculado al proceso el capitán de la Policía y agente del Esmad Manuel Cubillos Rodríguez.
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Caso de Dilan Cruz pasa a la justicia ordinaria tras tutela interpuesta por la mamá del joven
El fallo de la Corte Constitucional da un giro al proceso que hasta el momento se mantenía en la Justicia Penal Militar.
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Dos madres buscan que la CIDH también las escuche
Una de ellas asegura que su hijo, detenido por incendio a CAI de La Aurora, nunca estuvo allí. La mamá de Dilan Cruz quiere decirle que aún está esperando justicia.
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Hermana de Dilan Cruz rechaza invitación a diálogo con Duque y le envía una propuesta
Denis Cruz compartió sus razones para no participar en el llamado del comisionado de Paz y enfatizó que sigue clamando justicia por el caso del joven.
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De “inepto” y “ministro de la infamia” tildaron a Holmes Trujillo en moción de censura
El mindefensa, que recibió duros cuestionamientos en el Congreso, reconoció que lo sucedido con Dilan Cruz fue una tragedia. Así fue el debate.