“No tengo idea de cómo seguir sin ti”: el mensaje de Denis Cruz tras la muerte de su hermana

La familia Cruz Medina, en Bogotá, ha atravesado en los últimos años un proceso marcado por la resiliencia y la exposición pública del dolor. Sin embargo, este 21 de marzo enfrenta una nueva pérdida tras confirmarse el fallecimiento de Mayerly Cruz, quien había resultado gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido en el sur de la capital.



Este hecho se produce en un contexto especialmente sensible para el núcleo familiar, que desde 2019 ha mantenido una presencia activa en medio de procesos relacionados con la memoria y la búsqueda de justicia. En esta ocasión, lo que comenzó como una solicitud de apoyo y acompañamiento en redes sociales derivó, horas después, en la confirmación de la muerte de la joven.



El sentido mensaje de Denis Cruz

La situación fue dada a conocer inicialmente por Denis Cruz, quien a través de un video explicó la gravedad del estado de salud de su hermana y pidió respaldo en medio de la incertidumbre. “Hago este video desde un lugar muy vulnerable. El día de hoy mi hermana tuvo un accidente de tránsito, y su estado de salud es muy crítico. Tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas…”, expresó.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al llamado también se sumó su madre, Yenny Alejandra Medina, quien pidió solidaridad y acompañamiento. “Por favor, oren por la hermanita de Dilan… no queremos vivir esto, ya lo vivimos”, señaló.

Pese a los esfuerzos médicos, la familia confirmó en la mañana del 21 de marzo que Mayerly Cruz falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Posteriormente, Denis compartió un mensaje breve junto a una fotografía, acompañado de la canción 'Yo te extrañaré' de Tercer Cielo: “Te fuiste, y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”.



La muerte de Mayerly se suma a una historia familiar que ya había estado marcada por la pérdida de Dilan Cruz, cuyo caso tuvo un amplio impacto en el país. Desde entonces, sus familiares han mantenido una participación activa en distintos espacios de protesta.



En las últimas horas, múltiples mensajes de apoyo han sido compartidos en redes sociales como muestra de acompañamiento a la familia. “No hay palabras para un dolor tan grande. Te envío toda mi fuerza, fortaleza y ánimo en este momento tan difícil”, escribió un usuario.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co