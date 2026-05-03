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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Quiénes son las víctimas que fallecieron en el accidente de Paratebueno, Cundinamarca? Esto se sabe

¿Quiénes son las víctimas que fallecieron en el accidente de Paratebueno, Cundinamarca? Esto se sabe

El comandante de Bomberos de Paratebueno reveló detalles a Noticias Caracol. Cuatro personas fallecieron.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 3 de may, 2026
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Accidente Paratebueno
Imágenes del siniestro
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La tarde de este 3 de mayo, en el marco del plan retorno en Cundinamarca, quedó marcada por un trágico accidente de tránsito que ocurrió en la vía Yopal–Villavicencio, a la altura de la vereda La Europa, jurisdicción de Paratebueno. Un automóvil y un bus de la empresa de transportes Morichal chocaron de frente en el sector Cumaral. El corredor tuvo que ser cerrado en su totalidad para que las autoridades atendieran esta emergencia.

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Cundinamarca fue escenario de diversos accidentes durante el plan retorno. En la vía Soacha-Mesitas ocurrió un aparatoso accidente que obligó a cerrar los dos carriles del corredor. Al parecer, ninguna persona resultó herida. Por otro lado, un vehículo tipo van se incendió en el peaje de Chinauta por una presunta falla mecánica.

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Preliminarmente, se hablaba de tres personas fallecidas y otra que quedó herida. Esta última fue sacada con vida de las latas retorcidas del vehículo para ser atendida. Sin embargo, la víctima falleció por la gravedad de sus lesiones. Así lo confirmó el comandante de Bomberos de Paratebueno, Luis Alfonso Caballero, a Noticias Caracol. Unidades bomberiles trabajaron en el lugar para retirar el vehículo, que quedó completamente destrozado.

La escena fue desconcertante para los viajeros, que tuvieron que pasar por un costado sin pavimentar junto a los dos vehículos involucrados. En el sitio hicieron presencia agentes de la Policía de Tránsito y ambulancias, según se pudo detallar en videos grabados por testigos.

¿Quiénes son las víctimas?

El comandante Caballero reveló a este medio de comunicación que las víctimas mortales fueron tres mujeres y un hombre. Una de las pasajeras sería una menor de edad. Se trataría de una familia que viajaba en el automóvil. Se desconoce por el momento sus nombres y cuál era su destino.

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La información fue corroborada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, que la menor de edad era una niña de tan solo seis años. La persona que sobrevivió inicialmente era una mujer adulta, que perdió la vida cuando era trasladada a centro asistencial.

Las causas que desencadenaron este fatal accidente son materia de investigación por parte de las autoridades. Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó su sentido pésame por este grave hecho que ocurrió al cierre de este puente festivo del Día del Trabajo.

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Paula Rozo
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