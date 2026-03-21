Murió hermana menor de Dilan Cruz tras resultar herida en accidente de tránsito en Bogotá

La familia de Dilan Cruz vuelve a enfrentar una profunda pérdida. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de su hermana menor, Mayerly Cruz, tras un grave accidente de tránsito que la mantenía en estado crítico en un centro asistencial del sur de Bogotá.



La noticia fue dada a conocer por Denis Cruz, hermana de la joven, quien a través de sus redes sociales había pedido inicialmente apoyo y oraciones por la salud de su hermana. En medio de la angustia, la joven había advertido sobre la gravedad de las heridas y solicitó que la atención médica se realizara con el mayor cuidado posible.

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“Hago este video desde un lugar muy vulnerable. El día de hoy mi hermana tuvo un accidente de tránsito, y su estado de salud es muy crítico. Tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas, y hoy como familia lo único que pedimos es que todo lo que se haga por ella se haga de manera correcta, con mucho cuidado, y con mucha humanidad”, expresó en su momento.

“Venimos de vivir algo muy duro con mi hermano Dilan y esta vez no queremos que sea igual con algo que pudo ser diferente”, afirmó.



Por su parte, Yenny Alejandra Medina, madre de la joven, hizo un llamado a la solidaridad y a la oración: “Por favor, oren por la hermanita de Dilan… no queremos vivir esto, ya lo vivimos”.



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Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y a las muestras de apoyo recibidas, en la mañana de este 21 de marzo se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones. Denis Cruz compartió un mensaje por medio de sus historias de Instagram que refleja el difícil momento que atraviesa la familia: “Te fuiste, y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”.

La muerte de Mayerly Cruz se suma a una historia marcada por el duelo. El nombre de Dilan Cruz permanece en la memoria colectiva del país desde las movilizaciones del 21 de noviembre de 2019, cuando el joven de 18 años resultó gravemente herido en medio de las protestas en el centro de Bogotá. Días después, falleció en un hospital, convirtiéndose en un símbolo de las exigencias sociales y del debate sobre el uso de la fuerza en el país.

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Desde entonces, su familia ha mantenido una presencia activa en la búsqueda de justicia, especialmente Denis Cruz y su mamá Yenny Alejandra Medina, quienes han sido las voces principales en medio del proceso judicial. Su testimonio y persistencia han acompañado la memoria de su hermano en distintos escenarios y protestas públicas.

Hoy, ese mismo núcleo familiar enfrenta una nueva tragedia que ha generado múltiples mensajes de solidaridad en redes sociales. Seguidores y ciudadanos han expresado su apoyo ante la pérdida de Mayerly, recordando también el camino de resiliencia que ha tenido que recorrer la familia en los últimos años.

Este nuevo hecho enluta nuevamente a los allegados de Dilan Cruz y revive el dolor de una familia en Bogotá.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co