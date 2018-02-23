En vivo
Noticias Caracol  / Estocolmo

Estocolmo

  • Bus en Estocolmo arrolló a una fila de personas que esperaba en un paradero: hay muertos y heridos
    Henrik MONTGOMERY / TT News Agency / AFP
    MUNDO

    Bus arrolló a una fila de personas que esperaba en un paradero: hay muertos y heridos

    El conductor, que no llevaba pasajeros, chocó con la parada. La policía no ha hecho comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas. “Pensé que era un simulacro, era tan irreal”, dijo una testigo.

  • Video: vea cómo es volar en un Gripen, uno de los aviones de combate más inteligentes en el planeta
    Noticias Caracol
    Exclusivo
    UNIDAD INVESTIGATIVA

    Así es volar en un Gripen, avión cazabombarderos que Colombia le comprará a Suecia

    Noticias Caracol voló en un Gripen, que reemplazará a los viejos Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC. ¿Cómo se ve la Tierra a 50 mil pies de altura? Le contamos.

  • Tiroteo en Estocolmo
    En 2022, Suecia registró 391 tiroteos en 2022, de los cuales 62 de ellos fueron mortales.
    ANDERS WIKLUND/AFP
    MUNDO

    Tiroteo en centro comercial de Suecia dejó un adolescente muerto y tres heridos

    Los ciudadanos suecos manifiestan su preocupación por el aumento de tiroteos en el país. Esta vez en Estocolmo, su capital, las víctimas fueron menores de edad.

  • Shakira
    AFP
    ENTRETENIMIENTO

    Shakira se ve "devastada" tras separación de Piqué, dice medio internacional con estas fotografías

    Las imágenes de la barranquillera se conocen días después de que su expareja fuera captada con una joven durante una fiesta.

  • Concierto ABBA
    MUNDO

    Tragedia antes de concierto de ABBA: hombre cayó de un séptimo piso y mató a otro

    El evento fue suspendido tras el hecho, que dejó al final dos muertos y un herido.

  • hombre encerrado por mamá
    Policía rescata a hombre encerrado durante años por su mamá.
    JONATHAN NACKSTRAND/AFP
    MUNDO

    Madre encerró por casi 30 años a su hijo, al que hallaron desnutrido, sin dientes y con infecciones

    El hombre, ahora de 40, apenas podía caminar o hablar. Autoridades lo rescataron tras la denuncia de una familiar que lo descubrió.

  • paracaidase.jpg
    Gol Caracol

    Deportista extremo sobrevivió milagrosamente a una caída de 75 metros

    Sucedió en Estocolmo, Suecia, donde un joven saltó de un edificio de 24 pisos, pero su paracaídas no abrió y terminó chocando con el asfalto.

  • estocolmo.jpg
    MUNDO

    Atentado en Estocolmo: 4 muertos y 15 heridos por camión que arrolló a multitud

    "Suecia ha sido atacada", confirmó el primer ministro sueco, Stefan Löfven. Hay un detenido.

  • Los 'sex toys' contienen menos materias peligrosas que los juguetes de niños, indicó el lunes la autoridad de inspección de productos químicos suecos, que llevó a cabo el estudio comparativo.
    MUNDO

    Juguetes sexuales son más seguros que los infantiles, concluye investigación

    Después de un estudio a 44 de estos artículos, autoridades sanitarias suecas consideraron que cumplen más normativas que los usados por los pequeños.

  • AFP
    MUNDO

    Bob Dylan no irá a recoger su Nobel por “otros compromisos”

    Bob Dylan no irá a recoger su Premio Nobel de Literatura a Estocolmo en diciembre porque tiene "otros compromisos", indicó este miércoles la Academia Sueca tras recibir una carta del cantante y poeta estadounidense.

