Noticias Caracol Estocolmo
Estocolmo
Bus arrolló a una fila de personas que esperaba en un paradero: hay muertos y heridos
El conductor, que no llevaba pasajeros, chocó con la parada. La policía no ha hecho comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas. “Pensé que era un simulacro, era tan irreal”, dijo una testigo.
Así es volar en un Gripen, avión cazabombarderos que Colombia le comprará a Suecia
Noticias Caracol voló en un Gripen, que reemplazará a los viejos Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC. ¿Cómo se ve la Tierra a 50 mil pies de altura? Le contamos.
Tiroteo en centro comercial de Suecia dejó un adolescente muerto y tres heridos
Los ciudadanos suecos manifiestan su preocupación por el aumento de tiroteos en el país. Esta vez en Estocolmo, su capital, las víctimas fueron menores de edad.
Shakira se ve "devastada" tras separación de Piqué, dice medio internacional con estas fotografías
Las imágenes de la barranquillera se conocen días después de que su expareja fuera captada con una joven durante una fiesta.
Tragedia antes de concierto de ABBA: hombre cayó de un séptimo piso y mató a otro
El evento fue suspendido tras el hecho, que dejó al final dos muertos y un herido.
Madre encerró por casi 30 años a su hijo, al que hallaron desnutrido, sin dientes y con infecciones
El hombre, ahora de 40, apenas podía caminar o hablar. Autoridades lo rescataron tras la denuncia de una familiar que lo descubrió.
Gol Caracol
Deportista extremo sobrevivió milagrosamente a una caída de 75 metros
Sucedió en Estocolmo, Suecia, donde un joven saltó de un edificio de 24 pisos, pero su paracaídas no abrió y terminó chocando con el asfalto.
Atentado en Estocolmo: 4 muertos y 15 heridos por camión que arrolló a multitud
"Suecia ha sido atacada", confirmó el primer ministro sueco, Stefan Löfven. Hay un detenido.
Juguetes sexuales son más seguros que los infantiles, concluye investigación
Después de un estudio a 44 de estos artículos, autoridades sanitarias suecas consideraron que cumplen más normativas que los usados por los pequeños.
Bob Dylan no irá a recoger su Nobel por “otros compromisos”
Bob Dylan no irá a recoger su Premio Nobel de Literatura a Estocolmo en diciembre porque tiene "otros compromisos", indicó este miércoles la Academia Sueca tras recibir una carta del cantante y poeta estadounidense.