Mujer fue hallada sin vida en congelador de tienda en Estados Unidos: esto se sabe

La policía de Miami, Estados Unidos, tiene en manos una investigación que conmocionó a la comunidad y ahora al mundo. El pasado domingo 14 de diciembre varios uniformados acudieron a una tienda, luego de que algunas personas alertaran sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un congelador.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Medios locales han detallado que todo ocurrió en una tienda Dollar Tree, ubicada en la avenida 9 y la calle 8 en la Pequeña Habana, en Miami. Antes de las 8:00 de la mañana del domingo, una empleada alertó a las autoridades sobre el terrible hallazgo que hizo al llegar a la tienda para iniciar su jornada laboral.

La mujer detalló que al llegar a su lugar de trabajo, abrió uno de los congeladores y se encontró con sorpresa con el cuerpo sin vida de una mujer. Efectivamente, varios uniformados hicieron presencia en el lugar y sacaron el cuerpo sin vida del congelador.

En medio de las investigaciones de los hechos, las autoridades han dicho que, por ahora, no hay indicios de que lo ocurrido con la mujer haya sido un crimen. Revisaron las cámaras de vigilancia del local y aseguraron que la mujer entró a la tienda Dollar Tree el sábado en la noche y caminó hacia el congelador ubicado en el cuarto del almacén, un lugar al que no deberían tener acceso los empleados. Pocos minutos después de eso, la tienda cerró.



Es por esto que, por ahora, las autoridades de Miami no parecen considerar que ocurrió un crimen. Todo parece indicar que la mujer ingresó al congelador y nadie, ni otros clientes o empleados, se percataron de lo ocurrido, hasta el otro día que llegó la empleada.



¿Quién era la mujer hallada sin vida en el congelador?

Las autoridades también han revelado que lograron identificar a la mujer en cuestión. La mujer fue identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, una nicaragüense de 32 años. Según indican sus redes sociales, era una médica experta en cardiopatías congénitas.



Univisión 23 señaló que al llegar con sus cámaras al lugar de los hechos notó a un grupo de familiares a las afueras de la tienda, bastante afectados, pero que no quisieron dar declaraciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, lo que sí hicieron algunos familiares de Helen fue una página de Gofundme para pedir ayuda para repatriar el cuerpo de la médica a Nicaragua.

En la página detallaron que Garay era madre de dos niños. "En memoria de la Dra. Helen Garay, una médica dedicada y madre querida, quien falleció trágicamente el 14/12/2025 a la edad de 32 años. Originaria de Nicaragua, la Dra. Garay dedicó su vida a la medicina, siendo reconocida como anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas cuyo trabajo brindó esperanza y sanación a innumerables niños y familias".

Agregaron que "su compasión, habilidad y compromiso con salvar vidas jóvenes definieron tanto su carrera como su carácter. Más allá de su profesión, fue una madre amorosa de dos hijos, quienes permanecen en Nicaragua y eran el centro de su mundo. Su fortaleza, calidez y amor inquebrantable por su familia siempre serán recordados".

También se ha revelado, a través del medio La Prensa, que Garay estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y que desde febrero de este año trabajaba como anertesióloga en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, en Managua. En este momento, Helen se encontraba en Estados Unidos de viaje, visitando a su padre que vive en Miami, su plan era regresar a Nicaragua con el resto de su familia este lunes 15 de diciembre.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL