Los cargos de la Presidencia que eliminará De la Espriella: desaparecerá el Comisionado para la Paz

El presidente electo Abelardo de la Espriella, en medio de una alocución en sus redes sociales este lunes, aseguró que "va a transformar la estructura de la Presidencia". En ese sentido, anunció que, una vez llegue al poder el próximo 7 de agosto, va a eliminar cerca de 229 cargos para ahorrar aproximadamente 10.000 millones de pesos. Entre los organismos que desaparecerán está el Comisionado para la Paz, pues aseguró que en su gobierno "no habrá más procesos de falsa paz".

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El presidente electo indicó que la estructura se transformará "en un centro de coordinación ejecutiva con una planta de personal sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas que al final no tienen sentido. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada siempre a los resultados. Es por ello que ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia, que eso es muy importante para mí".



Añadió que los recursos que se ahorren los destinará "a programas que beneficien directamente a los colombianos. Tenemos que consolidar un estado más transparente, que además sea más especializado y cercano a las regiones, como debe ser".



Los organismos que eliminará Abelardo de la Espriella

Los organismos que se eliminan y las funciones que se trasladarán con la reestructuración son las siguientes:



Consejería para la Reconciliación Nacional: sus funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

sus funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario: sus funciones también serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.

sus funciones también serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Consejería presidencial para las Regiones: De la Espriella aseguró que no desaparece, sino que "se transforma en la Gerencia de las Regiones, la cual "tendrá un enfoque ejecutivo para coordinar directamente la relación entre el gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores".

De la Espriella aseguró que no desaparece, sino que "se transforma en la Gerencia de las Regiones, la cual "tendrá un enfoque ejecutivo para coordinar directamente la relación entre el gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores". Unidad de implementación del Acuerdo Final: sus funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad.

sus funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad. Comisionado para la Paz: De la Espriella enfatizó en que no habrá más procesos de paz en su gobierno.



De la Espriella añadió que "las agencias que existen en la Presidencia de la República también serán eliminadas. Son funciones que por ley desempeñan otras carteras, seguirán siendo desarrolladas por ellas". Además, dijo que el nuevo Comisionado Nacional de Seguridad tendrá como objetivo, con ayuda del Ministerio de Justicia y del Interior, "desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz". En ese sentido, dijo que buscará que alias Timochenko, exjefe de las Farc, esté "´preso de por vida".



LAURA VALENTINA MERCADO

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