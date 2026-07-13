Abelardo de la Espriella afirmó que su posesión será en una guarnición militar del sur del país.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este lunes que el próximo 7 de agosto se posesionará en una guarnición militar "pese a la oposición del nefasto y delirante gobierno saliente". Durante una alocución, aseguró que mantendrá su compromiso y que "los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa".
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En ese sentido, señaló que el homenaje será para "los uniformados que protegen la democracia, la libertad y la institucionalidad".
"Mi posesión será en el sur del país, cumplirá con la Constitución y la ley", agregó.