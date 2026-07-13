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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Abelardo de la Espriella afirmó que su posesión será en una guarnición militar del sur del país

Abelardo de la Espriella afirmó que su posesión será en una guarnición militar del sur del país

Durante una alocución, De la Espriella aseguró que en el acto le rendirá "un homenaje solemne a los héroes de la patria".

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Abelardo de la Espriella afirmó que su posesión será en una guarnición militar del sur del país
Abelardo de la Espriella afirmó que su posesión será en una guarnición militar del sur del país. -
Getty Images

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este lunes que el próximo 7 de agosto se posesionará en una guarnición militar "pese a la oposición del nefasto y delirante gobierno saliente". Durante una alocución, aseguró que mantendrá su compromiso y que "los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa".

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En ese sentido, señaló que el homenaje será para "los uniformados que protegen la democracia, la libertad y la institucionalidad".

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"Mi posesión será en el sur del país, cumplirá con la Constitución y la ley", agregó.

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