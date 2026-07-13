Responde abogado estadounidense señalado por Petro de financiar campaña de De la Espriella: "Falso"

Esta semana, el presidente saliente Gustavo Petro señaló al abogado estadounidense Dan Newlin, quien fue nominado por el mandatario estadounidense Donald Trump para ser embajador del país norteamericano en Colombia, de financiar la campaña del hoy presidente electo Aberlardo de la Espriella. En diálogo con Andreina Solorzano y Catalina Vargas, de Noticias Caracol, Newlin negó haber aportado recursos a la campaña presidencial y le pidió al mandatario admitir la derrota de su candidato, Iván Cepeda, en las urnas las pasadas elecciones. Esta es la entrevista.

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El presidente Gustavo Petro asegura que usted invirtió cerca de 1,8 millones de dólares en publicidad digital para favorecer la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es su respuesta puntual a esa acusación?

Falso. Nunca contribuí con un solo centavo a la campaña de Colombia, ni a ninguna actividad relacionada con propaganda o las demás acusaciones del Presidente. En resumen, no se donó ni un solo dólar para la campaña presidencial colombiana, desde su inicio hasta su finalización.



¿Por qué cree que el presidente Gustavo Petro hizo esos señalamientos en su contra?



Por supuesto que negué categóricamente que esto fuera falso, pero por eso le pedí al presidente Petro que presentara documentos o algo así, investigaciones, si obtuvo esta información de alguien, en algún lugar. Solo preséntela, muéstrela, no existirá. Estoy seguro de que solo hay dos escenarios: uno, que fue un error que le transmitió alguien y él confió en ello. O dos, que es simplemente una invención. Odio usar la palabra "mentira", pero ya sabes, es una falsedad. Tengo, que decir, no puedo responder a esa pregunta. Realmente no puedo.

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¿Usted ha financiado en algún momento publicidad política relacionada con Colombia, o en este caso del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella? Ya sea de manera directa o a través de terceros....

Entiendo cómo se puede hacer eso y cómo se puede transferir dinero de mi cuenta a otra para gastarlo. Así que la respuesta a tu pregunta es, como dije al principio, no. Ni directa ni indirectamente. Ninguno de mis fondos se ha utilizado jamás para ninguna operación política en Colombia, ni para lo que he hecho con otras agencias de noticias. Y sé que son unos de los periodistas más respetados del mundo, sinceramente, por su periodismo. He sido transparente y estoy dispuesto a serlo con todas mis finanzas, lo cual no es tan difícil porque soy solo una persona.

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Pero para poder demostrar que nunca hubo transacciones con nadie que pudieran estar relacionadas de alguna manera con las elecciones presidenciales colombianas. Así que cualquier periodista que quiera venir y revisar mis finanzas, abriré todos mis libros y les mostraré mis estados financieros. Por eso no verán nada, porque no di nada. Y, por cierto, nadie me pidió nada. Esa conversación nunca ocurrió. Así que esa es mi verdad y esa es mi declaración.

Teniendo en cuenta que usted señala que no ha hecho ninguna inversión en publicidad política en Colombia, ¿está evaluando emprender acciones legales por las afirmaciones que realizó el presidente Gustavo Petro en su contra?

Yo, sin duda, podría hacerlo. Obviamente, tengo uno de los bufetes de abogados más grandes de estados unidos y me sería muy fácil hacerlo. Pero siempre he creído y trabajado para resolver cualquier tipo de conflicto, en lugar de mirar hacia atrás e intentar demandar a alguien. Y eso solo crearía más problemas para el pueblo colombiano. Y la realidad es que me veo involucrado, la vergüenza, la humillación para mí y mi familia. Pero la realidad es que no se trata de mí. Creo que este es un momento para Colombia, un momento en el que los colombianos deberían unirse, celebrar y convivir en lugar de crear caos con invenciones y mentiras. Así que no pienso hacer nada parecido.

Si el presidente continúa haciendo acusaciones o no presenta ninguna documentación, creo que eso hablará por sí solo. Pero, en ese sentido, lo que me gustaría decir es que si el presidente Petro está dispuesto a mentir sobre esto, entonces creo que Colombia debe preguntarse: ¿qué más hay en relación con las supuestas acciones fraudulentas que tuvieron lugar para afectar las elecciones? ¿Sobre qué más está mintiendo? Miren mi situación. Y entonces, cuando el presidente Petro no produzca nada, cosa que no podrá hacer, entonces ustedes, como ciudadanos colombianos, sabrán que este hombre solo los está engañando para su propio beneficio.

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Usted fue nominado por el presidente Donald Trump para ser embajador de Estados Unidos enColombia, aunque esa nominación no prosperó. ¿Cree que ese antecedente ha influido en que su nombre aparezca en esta controversia?

No, no lo creo en absoluto. Mi nominación fue hace dos años y retiré la candidatura unos seis u ocho meses después porque no pude desvincularme de mi bufete. Uno de los requisitos para ser embajador de estados unidos es poder desvincularse completamente de cualquier negocio. Y como saben, sigo siendo propietario de mi bufete. Y dicho esto, quisiera añadir algo más sobre mi bufete y mi práctica profesional: mi integridad.

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Si, como estoy haciendo ahora, mintiera en su canal, Estados Unidos y el estado de Florida suspenderían inmediatamente mi licencia de abogado por prácticas poco éticas, y mi bufete, que es muy grande, correría el riesgo de quebrar. Así que, por favor, tengan en cuenta que no lo digo solo yo. Hay una gran sanción si por alguna razón tergiverso la verdad, cosa que no hago. Tengo que tener mucho cuidado cada vez que un abogado habla en Estados Unidos. Nuestras palabras son tomadas en serio por el Gobierno, por eso hablo abiertamente.

¿Qué opina acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país, en Colombia, respecto a que el presidente Gustavo Petro no reconoce el triunfo del presidente electo Abelardo de la Espriella?

Creo que están en un momento extraordinario, un momento extraordinario. Es un ataque a la democracia. Es un ataque al pueblo colombiano. Es un momento muy grave para Colombia. Y creo que esto va en contra de todos los valores colombianos que se han inculcado desde la independencia de Colombia. Así que creo que, ya saben, cuando se pierde, duele, pero hay que admitir la derrota y seguir adelante. Eso no parece ser lo que está haciendo el presidente Petro. Me está utilizando como parte de su controversia para decir que se cometieron actos ilegales, cuando en realidad es completamente falso.

Además de mi breve opinión, ¿qué está pasando en Colombia ahora? El presidente Petro debería admitir su derrota, reconocer la derrota, seguir adelante y dar un paso al frente. Puede que tenga sus razones personales, que creo que todos tenemos en mente, incluyéndome a mí, pero no sé cuáles son realmente. ¿por qué no querría dejar la presidencia? Pero ahora mismo, Abelardo ha sido confirmado; ganó las elecciones. Ha confirmado que siguió el proceso correcto que Colombia estableció para la transferencia de poderes. Y eso es lo que debería suceder.

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