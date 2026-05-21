Invamer: Así va la aprobación del presidente Gustavo Petro en la recta final de su mandato

Los resultados del mes de mayo de la encuesta Invamer Colombia Opina, revelados por Noticias Caracol y Blu Radio este jueves, muestran, entre otros temas, cómo está la aprobación del presidente Gustavo Petro a pocos meses de terminar su mandato.

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La encuesta también indagó por la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Ante la pregunta ‘Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?’, estos fueron los resultados:



Iván Cepeda: 44,6%

Abelardo de la Espriella: 31,6%

Paloma Valencia: 14,0%

Sergio Fajardo: 2,4%

Claudia López: 2,2%

Santiago Botero: 1,4%

Mauricio Lizcano: 0,5

Miguel Uribe Londoño: 0,4%

Carlos Caicedo: 0,4%

Roy Barreras: 0,3%

Sondra McCollins: 0,2%

Gustavo Matamoros: 0,2%

Luis Guillermo Murillo: 0,4% (El candidato anunció el pasado 6 de mayo que declinaba su aspiración y se adhería a la campaña de Iván Cepeda)

Voto en Blanco: 2,0%

Así está la aprobación del presidente Gustavo Petro, según Invamer

Los encuestados, además, respondieron la siguiente pregunta: ‘En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como Presidente de Colombia?’. El 45,8% respondió que la aprueba, mientras que el 50,4% respondió que la desaprueba.

Cabe resaltar que en la encuesta Invamer de abril, el 47% de encuestados aprobó la gestión del mandatario, mientras que el 49% la desaprobó.



Asimismo, los ciudadanos respondieron si creen que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino. El 43,3% indicó que cree que van por buen camino, mientras que el 52,2% dijo que considera que van por mal camino. El 4,5% respondió ‘No sabe/ No responde’.

¿Cómo votarían los colombianos si hubiera una segunda vuelta?

La encuesta de Invamer Colombia Opina también planteó a los ciudadanos escenarios probables de segunda vuelta. Ante la pregunta: 'Si se diera una segunda vuelta para las elecciones de Presidente de Colombia, y los candidatos fueran los que le voy a leer, ¿por cuál de ellos votaría usted?', los colombianos encuestados respondieron lo siguiente:



En un escenario entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella

Iván Cepeda: 52,4%

Abelardo De La Espriella: 45,3%

En un escenario entre Iván Cepeda y Paloma Valencia

Iván Cepeda: 52,8%

Paloma Valencia: 44,3%

En un escenario entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo

Iván Cepeda: 62,1%

Sergio Fajardo: 33,7%

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En un escenario entre Iván Cepeda y Claudia López

Iván Cepeda: 64,8%

Claudia López: 28,5%

En el documento a continuación puede consultar más detalles de los resultados y la ficha técnica en su totalidad:

Invamer Colombia Opina mayo 2026 by lauravalemh

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Ficha técnica:

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S. Número de NIT: 890.909.099-0

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol y Blu radio. Número de NIT: 860.025.674-2

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol y Blu radio.

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PROPÓSITO DEL ESTUDIO: conocer la percepción del universo representado según el contenido de este informe y las preguntas textuales que hacen parte del mismo.

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UNIVERSO REPRESENTADO: hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020.

TEMAS CONCRETOS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto en las próximas elecciones de Presidente de Colombia, estado de ánimo, aprobación del Presidente, imagen de instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento.

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PERSONAS E INSTITUCIONES POR QUIEN SE INDAGÓ:

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Personas: Iván Cepeda, Aída Marina Quilcué Vivas, Claudia López, Leonardo Huerta, Santiago Botero, Carlos Fernando Cuevas, Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, Mauricio Lizcano, Pedro Luis de la Torre, Miguel Uribe Londoño, Luisa Fernanda Villegas, Sondra Macollins, Leonardo Karam Helo, Roy Barreras, Martha Lucía Zamora, Carlos Caicedo, Nelson Javier Alarcón, Gustavo Matamoros, Mila María Paz, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo Valderrama, Edna Bonilla, Luis Gilberto Murillo, Luz María Zapata, Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos, César Gaviria Trujillo, Iván Duque Márquez, El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, El Presidente de El Salvador Nayib Bukele, El presidente de Argentina Javier Milei.

Instituciones: La Iglesia Católica, El Congreso, La Fiscalía General, Las Fuerzas Militares, La Policía, Los Sindicatos, Los empresarios, Los medios de comunicación, La Corte Constitucional, La Junta Directiva del Banco de la República, La Procuraduría General, La Contraloría General, El sistema judicial colombiano, Los Partidos Políticos, La Corte Suprema de Justicia, La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), Las redes sociales, La Registraduría Nacional del Estado Civil.

ESPACIO GEOGRÁFICO Y FECHA DE REALIZACIÓN: esta encuesta fue realizada en todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, entre el 13 y el 20 de mayo de 2026.

TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS: “encuesta o encuesta por muestreo probabilístico” según las descripciones del artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

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MARGEN DE ERROR DE DISEÑO CALCULADO EX ANTE: el margen de error de diseño es de máximo 3% con un nivel de confianza del 95%. EFECTO DE DISEÑO (DEFF) EX ANTE: 1.67, calculado con los microdatos de la medición de agosto de 2025.

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VARIABLES GUÍAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO: “En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?” y “En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como *Nombre del presidente actual* se está desempeñando en su labor como Presidente de Colombia?”. Estas preguntas se han realizado a lo largo de las mediciones de Colombia Opina, las cuales se realizan inclusive en periodo no electoral.

MARGEN DE ERROR EMPÍRICO DE CADA INDICADOR: el margen de error empírico por indicador es calculado a partir de los datos recolectados en cada gráfico del informe y en el anexo enviado al CNE. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado.

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NOMBRE DE LOS PROFESIONALES EN ESTADÍSTICA: en Invamer, el estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversos procesos que hacen parte de una encuesta, dentro del cual se encuentran los profesionales del área de estadística William Alexander Aguirre Antolinez, Santiago Poveda Grajales y Laura Camila Agudelo Ospina, quienes aportaron su experiencia técnica y rigurosidad metodológica al proceso.

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CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER LA ENCUESTA: no hubo contraprestación a ninguno de los encuestados por responder la encuesta.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisaron el 100% de las encuestas realizadas y se supervisaron el 10% de las mismas.

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NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 125 encuestadores.

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TIPO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 152 municipios (26 capitales y 126 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

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MARCO MUESTRAL: en la primera etapa del muestreo, proyecciones de población con la actualización post COVID-19 del DANE al año 2026 discriminado por municipio y zona (Urbano-Rural). En la segunda etapa, manzanas: planimetría urbana de cada una de las poblaciones seleccionadas basada en el Marco Geoestadístico Nacional del DANE e integrado a otras fuentes de información cartográfica, veredas: Geovisor de Consulta de Nivel de Referencia de Veredas de la página oficial del DANE. En la tercera etapa, viviendas de las manzanas y veredas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última etapa, personas mayores de 18 años, residentes en cada vivienda. Este marco muestral cubre el 100% del grupo objetivo.

PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SELECCIONAR LAS UNIDADES MUESTRALES: el procedimiento para la selección de unidades fue: 1. Muestreo estratificado por región, con selección aleatoria sistemática de puntos muestrales dentro de cada estrato, con ordenamiento por tamaño poblacional del municipio, donde la cantidad de encuestas por región fue: Centro – Oriente (1.224), Centro - Sur – Amazonía (256), Eje Cafetero (688), Llano (160), Pacífico (608) y Caribe (864). 2. Manzanas: selección aleatoria sistemática de 4 manzanas por punto muestral con ordenamiento por nivel socioeconómico. Veredas: selección aleatoria simple de las veredas a partir del Geovisor de Consulta de Nivel de Referencia de Veredas de la página oficial del DANE. 3. Selección aleatoria sistemática de cuatro viviendas por manzana. 4. Selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años residente en la vivienda. Para la selección del reemplazo de un punto muestral debido a problemas de orden público o fuerza mayor, se procede a su reemplazo sustituyéndolo por la siguiente unidad disponible dentro del mismo marco muestral, respetando el orden establecido en la selección sistemática. Este criterio es consistente con el diseño de muestreo aleatorio sistemático originalmente definido. Siempre se valida que la unidad siguiente corresponda al mismo estrato (región). En caso de que la siguiente unidad muestral también presente problemas de fuerza mayor se continuará el proceso secuencialmente hasta identificar un punto muestral accesible.

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NOTA: “Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.” En la selección de la muestra tuvimos que realizar 13 reemplazos de municipios debido a eventos de alteración del orden público, desastres naturales u otras circunstancias de fuerza mayor.

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