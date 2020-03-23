Noticias Caracol Hidroituango
Hidroituango
Denuncian plan de atentado terrorista en contra del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia
Los mandatarios de Medellín y Antioquia, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, respectivamente, habrían sido el objetivo de un presunto plan de atentado, de acuerdo con información del Ejército Nacional.
¿En riesgo el suministro de energía en Colombia? Así están Hidroituango y otros embalses del país
A la difícil situación en Hidroituango por un bloqueo de la comunidad se suman las alertas desde distintos sectores. Generadoras advierten que la prioridad es garantizar el abastecimiento para los próximos meses, cuando se podría sentir con mayor fuerza el fenómeno de El Niño.
Contralor llamó la atención sobre servicios públicos: "Altos costos en tarifas es algo inevitable"
El contralor Carlos Hernán Rodríguez recomendó que la intervención a las comisiones de regulación se realice de manera técnica, priorizando las necesidades de los usuarios y respetando las leyes de libre mercado.
Además de la confirmación del próximo minhacienda, ¿qué han dejado las reuniones de empalme?
Ya van más de 20 encuentros entre los delegados del presidente electo Gustavo Petro y ministros y directores de diferentes carteras de la administración Duque.
Se salvó Hidroituango: Mapfre y EPM oficializan acuerdo para pagar póliza de $3,9 billones
Se recupera así el 90% del daño patrimonial. Esperan que los recursos se desembolsen el 31 de enero del 2022.
El pedido de Sergio Fajardo al Consejo de Estado en revisión de fallo por Hidroituango
El alto tribunal inició el proceso para estudiar la millonaria sanción de $4,3 billones por el detrimento patrimonial en la megaobra.
¿Qué responden el contralor Felipe Córdoba y César Gaviria tras señalamientos de Sergio Fajardo?
El precandidato lanzó duras críticas al pronunciarse sobre el fallo en su contra por el caso Hidroituango. Recalcó que lo quieren "joder".
Sergio Fajardo no renuncia a su candidatura: "Decisión de la Contraloría no me inhabilita"
Pidió medidas cautelares ante la CIDH y lanzó duras críticas al contralor Carlos Felipe Córdoba: “Baila sincronizadamente con todo lo que le favorece a este mal gobierno”.
Fallo contra Sergio Fajardo por caso Hidroituango: otros precandidatos le expresan su apoyo
Coalición de la Esperanza confía en que el exgobernador permanezca en la alianza. Pero también sus contradictores políticos le manifestaron su solidaridad.
¿Qué implicaciones políticas recaen sobre Sergio Fajardo tras fallo por caso Hidroituango?
El exgobernador de Antioquia aspira a la Presidencia por la Coalición de la Esperanza. Vea lo que dicen su abogado y expertos en el tema electoral.