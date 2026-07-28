Los últimos minutos del joven conductor de app asesinado en Bogotá: llevaba tres días trabajando

Con una caravana despidieron el fin de semana en el municipio de Belén, en Boyacá, a Juan Pablo Vargas, de 26 años de edad. Sus familiares y amigos lo despidieron en una caminata hacia el cementerio local y exigieron justicia por el crimen de este joven conductor a manos de tres delincuentes que el 22 de julio le hurtaron el vehículo en el que prestaba servicio de transporte a través de plataforma en Bogotá. El homicidio, registrado en el sector de Villa Nidia, en la parte alta de la localidad de Usaquén, en Bogotá, quedó grabado en una cámara de seguridad. Se observa cuando los delincuentes bajan del carro, un Kia picanto de color gris, a Juan Pablo y le disparan. Herido de varios impactos de bala, el joven conductor, padre de una niña, intenta correr pero uno de los ladrones lo alcanza y le dispara de nuevo. Juan Pablo había llegado a Bogotá en busca de un mejor futuro luego de trabajar varios años en una mina de carbón cerca a su municipio. "No por favor, no me hagan nada (...) No me hagan nada, yo ya me bajo, no me haga nada", se le escucha decir a Juan Pablo en la grabación minutos antes de morir.

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Un día antes del homicidio Juan Pablo Vargas, el cuarto de cinco hermanos, participó en una caravana en Bogotá para conmemorar el día de la Virgen del Carmen. Versiones señalan, de hecho, que el joven llevaba apenas tres días trabajando con la aplicación de transporte para recaudar dinero para renovar su licencia de conducción. Sus allegados lo recuerdan como un buenpapá, hermano, amigo y sobre todo trabajador. La misma noche en la que ocurrió el crimen dos de los tres delincuentes fueron capturados después de que el vehículo que hurtaron se volcó en el sector de El Codito. Según los familiares de la víctima, un vigilante habría grabado el momento cuando al parecer huían del lugar por una calle del norte de Bogotá.

Durante la audiencia de imputación de cargos los dos capturados -de 18 y 20 años de edad-, ambos de ciudadanía venezolana, no aceptaron los cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto y porte ilegal de armas de fuego. La familia de Juan Pablo Vargas pide que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables del crimen. Por lo pronto, para rendirle homenaje, adelantaron un velatón en su memoria.



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