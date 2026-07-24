Ladrones en Bogotá habrían asesinado a conductor de plataforma para robarle su carro

Un nuevo caso de inseguridad en Bogotá habría cobrado la vida de un ciudadano en el norte de la capital el pasado 22 de julio. Un hombre, que conducía un automóvil y al parecer prestaba servicio mediante una plataforma de transporte, fue interceptado por delincuentes en la localidad de Usaquén, sector El Codito, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Dos personas fueron capturadas por el hecho y ahora pasarán a manos de la justicia.

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De acuerdo con la información de la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados recibieron inicialmente el reporte de una persona lesionada con arma de fuego en plena vía pública. Tras el aviso, se desplegó un operativo de búsqueda por la zona.

La cuenta Pasa en Bogotá divulgó imágenes del momento en que el vehículo de este ciudadano fue hurtado. De acuerdo con un video de una cámara de seguridad, el hombre iba conduciendo con los presuntos ladrones como pasajeros cuando, de repente, se escucha un grito que dice que “ya se iba a bajar”. Acto seguido, se observa a uno de los asaltantes descender del carro, presuntamente para intimidar al conductor, quien también sale del vehículo.



El carro empieza a dar marcha atrás lentamente, mientras el ladrón permanece frente a la víctima con la puerta del conductor abierta. Es entonces cuando se escucha que el arma de fuego fue accionada en tres ocasiones. El ciudadano cae al suelo y el delincuente entra de inmediato al vehículo para conducirlo. El otro asaltante, que iba como copiloto, también habría accionado su arma de fuego contra la víctima, quien logró ponerse de pie e intentar alejarse, a pesar de que ya estaba herida. Este segundo sujeto incluso desciende del automóvil y persigue al ciudadano antes de regresar al vehículo.



#BOGOTÁ. Desde la madrugada de este 22JUL se presenta una afectación vial en la loc/Usaquén, carrera 7 con calle 174, sentido Sur-Norte, debido al volcamiento de un vehículo. ​En el mismo lugar también reportan la captura de dos presuntos ladrones por motivos que aún… pic.twitter.com/25gdahqZ13 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 22, 2026

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En el procedimiento de la Policía, se logró localizar el automóvil gris que había sido hurtado. Una vez se inició la persecución, el vehículo terminó volcado. Gracias a la información suministrada por testigos, los uniformados capturaron a varios ocupantes que intentaron huir.

Finalmente, fueron capturados dos hombres de 18 y 20 años, ambos oriundos de Venezuela. Además, las autoridades incautaron una pistola con un proveedor y cinco cartuchos.

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Lamentablemente, la víctima del hurto falleció debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de hurto, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

María Paula Rodríguez Rozo

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