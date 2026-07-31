Nuevos avances en el caso de asesinato de conductor de plataforma en el sur de Bogotá

Los dos ciudadanos extranjeros señalados como los responsables del asesinato de un conductor de plataforma ocurrido el pasado 22 de julio en el sur de Bogotá fueron judicializados e irán a la cárcel. El caso de este hurto que terminó en homicidio cobró relevancia por la atrocidad de este crimen y el registro que quedó de la víctima, quien pidió que no le hicieran daño mientras colaboraba con las peticiones de sus verdugos.

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Su nombre era Juan Pablo Vargas Becerra, un joven de 26 años oriundo de Belén, Boyacá. Tres días antes de su asesinato había tomado la decisión de trabajar como conductor de plataformas para ganarse el sustento de forma honrada con su carro, un Kia Picanto gris, y juntar dinero para renovar su licencia de conducción. Era padre de una niña y el cuarto de cinco hermanos. Un día antes estuvo en una caravana en honor a la Virgen del Carmen, patrona de conductores, transportadores y policías en Colombia. Pero ante los ladrones, ni pensar en una vida o en sus súplicas fue suficiente. De la manera más fría le dispararon para quitarle el carro y lo volvieron a hacer cuando él ya estaba herido, ellos se habían apoderado del carro y él corría lejos de ellos. "No, por favor, no me hagan nada (...) No me hagan nada, yo ya me bajo, no me hagan nada", pidió a los señalados victimarios.

Los presuntos responsables fueron identificados como Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez, ambos ciudadanos venezolanos que fueron judicializados en las últimas horas por el crimen ocurrido en el barrio El Codito. La investigación establece que los procesados abordaron a la víctima mientras prestaba servicio de transporte. Mediante violencia e intimidación, se hicieron con el automóvil.



Los elementos materiales probatorios indican que el conductor les pidió que lo dejaran descender del automotor y se llevaran el vehículo y sus pertenencias sin atentar contra su vida. Sin embargo, presuntamente fue trasladado a un sector de El Codito, donde recibió múltiples impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte cuando se encontraba en estado de indefensión. Una vez tomaron el volante, huyeron. Pero más lejos del lugar de los hechos, el vehículo se volcó y fue ubicado tras la activación de un plan candado. Los procesados intentaron huir, pero fueron capturados en flagrancia y se incautó una de las armas de fuego que presuntamente se utilizó en el crimen. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.



María Paula Rodríguez Rozo

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