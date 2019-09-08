Noticias Caracol Madagascar
Madagascar
-
¿Qué está pasando en Madagascar? Golpe de Estado, protestas de 'Generación Z' y huida del presidente
La nación malgache atraviesa por un momento de crisis institucional: militares se tomaron el poder, el presidente pidió acilo en otro país y las protestas han dejado decenas de muertos y cientos de heridos.
-
Mujer no sabía que estaba embarazada y tenía el bebé en el intestino
Lejos de imaginar que estaba embarazada, la señora fue al hospital por fuertes dolores abdominales y una hinchazón en el estómago. Los médicos le dijeron que ya tenía 23 semanas con el feto en el intestino.
-
Estampida en Madagascar deja por lo menos 13 personas muertas
Ochenta más resultaron heridas tras la estampida en Madagascar, que se registró en un estadio, informó el primer ministro Christian Ntsay. Se desconoce qué produjo la tragedia.
-
Tortuga en peligro de extinción se convirtió en padre a los 90 años: gran noticia para su especie
"¡Histórico!", así calificaron la hazaña de esta tortuga, bautizada como Mr. Pickles (Sr. Pepinillo), tras lograr engendrar a tres crías, las cuales se distinguen por el color de su caparazón.
-
Preocupante ola de secuestros de personas albinas en la isla de Madagascar
Según crueles leyendas urbanas, los ojos de las personas albinas mejoran los talismanes que llevan los ladrones, permitiéndoles caminar delante de los policías sin ser vistos. Por esto son víctimas de constantes mutilaciones y asesinatos.
-
Protestas por secuestro de un niño albino dejan 18 muertos en Madagascar
Decididos a tomar justicia por mano propia, lugareños intentaron ingresar a una comisaría para llegar hasta cuatro sospechosos detenidos y autoridades dispararon para repeler a la turba.
-
Ciclón Batsirai deja al menos diez muertos y miles de desplazados en Madagascar
El fenómeno natural tocó tierra en la noche del pasado sábado. Aunque ha perdido fuerza puede generar inundaciones debido a las lluvias torrenciales.
-
Todo un milagro: ministro sobrevivió nadando 12 horas luego de que su helicóptero cayera al mar
Al parecer, uno de los asientos de la aeronave fue clave. Otro compañero también se salvó.
-
Van 85 muertos por naufragio de un barco en la isla de Madagascar
La mayoría de los 138 tripulantes eran trabajadores que regresaban de participar en temporada de cosecha.
-
Encuentran una especie de camaleón que había sido vista por última vez hace 100 años
Estos reptiles solo viven durante la temporada de lluvias, es decir, por algunos meses. Fueron hallados en la isla de Madagascar.