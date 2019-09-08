En vivo
Noticias Caracol  / Madagascar

Madagascar

  • ¿Qué está pasando en Madagascar? Golpe de Estado, protestas de 'Generación Z' y huida del presidente
    Golpe de Estado en Madagascar -
    Foto: AFP
    MUNDO

    ¿Qué está pasando en Madagascar? Golpe de Estado, protestas de 'Generación Z' y huida del presidente

    La nación malgache atraviesa por un momento de crisis institucional: militares se tomaron el poder, el presidente pidió acilo en otro país y las protestas han dejado decenas de muertos y cientos de heridos.

  • Mujer embarazada
    Noticias Caracol - Getty Images
    dima_sidelnikov/Getty Images
    MUNDO

    Mujer no sabía que estaba embarazada y tenía el bebé en el intestino

    Lejos de imaginar que estaba embarazada, la señora fue al hospital por fuertes dolores abdominales y una hinchazón en el estómago. Los médicos le dijeron que ya tenía 23 semanas con el feto en el intestino.

  • Thumbnail
    MUNDO

    Estampida en Madagascar deja por lo menos 13 personas muertas

    Ochenta más resultaron heridas tras la estampida en Madagascar, que se registró en un estadio, informó el primer ministro Christian Ntsay. Se desconoce qué produjo la tragedia.

  • Thumbnail
    #LOMÁSTRINADO

    Tortuga en peligro de extinción se convirtió en padre a los 90 años: gran noticia para su especie

    "¡Histórico!", así calificaron la hazaña de esta tortuga, bautizada como Mr. Pickles (Sr. Pepinillo), tras lograr engendrar a tres crías, las cuales se distinguen por el color de su caparazón.

  • albino
    “Las creencias falsas, los mitos y las supersticiones indican que los ojos de las personas albinas pueden traer buena suerte y riqueza", indica una investigadora.
    Pixabay
    MUNDO

    Preocupante ola de secuestros de personas albinas en la isla de Madagascar

    Según crueles leyendas urbanas, los ojos de las personas albinas mejoran los talismanes que llevan los ladrones, permitiéndoles caminar delante de los policías sin ser vistos. Por esto son víctimas de constantes mutilaciones y asesinatos.

  • albinismo
    En Madagascar, las personas albinas suelen ser objeto de violencia. En los últimos dos años se han registrado más de una docena de secuestros, ataques y asesinatos contra personas con albinismo, según la ONU.
    Pexels/Imagen representativa
    MUNDO

    Protestas por secuestro de un niño albino dejan 18 muertos en Madagascar

    Decididos a tomar justicia por mano propia, lugareños intentaron ingresar a una comisaría para llegar hasta cuatro sospechosos detenidos y autoridades dispararon para repeler a la turba.

  • Ciclón Batsirai deja al menos diez muertos y miles de desplazados en Madagascar
    MUNDO

    Ciclón Batsirai deja al menos diez muertos y miles de desplazados en Madagascar

    El fenómeno natural tocó tierra en la noche del pasado sábado. Aunque ha perdido fuerza puede generar inundaciones debido a las lluvias torrenciales.

  • Ministro de Madagascar sobrevive nadando 12 horas
    AFP
    MUNDO

    Todo un milagro: ministro sobrevivió nadando 12 horas luego de que su helicóptero cayera al mar

    Al parecer, uno de los asientos de la aeronave fue clave. Otro compañero también se salvó.

  • naufragio
    En Madagascar decretaron día de duelo nacional por la muerte de las 85 personas en el naufragio
    AFP/Imagen de referencia
    MUNDO

    Van 85 muertos por naufragio de un barco en la isla de Madagascar

    La mayoría de los 138 tripulantes eran trabajadores que regresaban de participar en temporada de cosecha.

  • camaleon.jpg
    Imagen/Global Wildlife Conservation
    MUNDO

    Encuentran una especie de camaleón que había sido vista por última vez hace 100 años

    Estos reptiles solo viven durante la temporada de lluvias, es decir, por algunos meses. Fueron hallados en la isla de Madagascar.

